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Талай на выпускном Ивенецкого детдома: «Наше государство готово к тому, чтобы подхватить их инициативы»

27 мая 2022 15:21
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Новости Беларуси. Последний школьный звонок прозвенел и для воспитанников Ивенецкого дома-интерната для детей с особенностями физического развития, сообщила программа «Минщина» на СТВ.

Талай на выпускном Ивенецкого детдома: «Наше государство готово к тому, чтобы подхватить их инициативы»-1

Поздравить ребят приехали руководство района, благотворительные организации, общественные деятели. А инициатором праздника стал благотворительный фонд Алексея Талая. Самым активным ученикам, которые проявили себя в творчестве и общественной жизни, вручили награды и дипломы. Не обошлось и без презентов от гостей. В честь праздника дому-интернату подарили музыкальный инструмент, денежные сертификаты, сладости. В благодарность выпускники учреждения подготовили праздничный концерт.

Талай на выпускном Ивенецкого детдома: «Наше государство готово к тому, чтобы подхватить их инициативы»-4

Алексей Талай, паралимпиец, общественный деятель:
Мы уже большие друзья Ивенецкому детскому дому. Наша благотворительная структура, наш фонд, мы старались участвовать и в различных проектах и просто общаться с детьми. Наше государство готово к тому, чтобы подхватить их инициативы, чтобы помогать, чтобы добиваться могли ребята успеха при любых обстоятельствах.

Талай на выпускном Ивенецкого детдома: «Наше государство готово к тому, чтобы подхватить их инициативы»-7

Я буду стихи читать, сегодня буду танцевать со своим партнером. Это будет танец «Весенний вальс».

Талай на выпускном Ивенецкого детдома: «Наше государство готово к тому, чтобы подхватить их инициативы»-10

Елена Петрашкевич, директор Ивенецкого дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями физического развития:
Ежегодно в конце мая проходит линейка торжественная, посвященная последнему школьному звонку. Мы к этой линейке готовились заранее, по-особому. Готовили слова, которые они скажут в адрес благодарности. Ну, и, конечно, с волнением в душе они шли на эту торжественную линейку.

В 2022 году в Ивенецком доме-интернате последний звонок прозвучал для пяти выпускников. Всего здесь проживает 28 воспитанников. Это ребята в возрасте от 10 до 29 лет.

# Дети # общество # Алексей Талай # Елена Петрашкевич # Фотофакт

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