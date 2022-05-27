Талай на выпускном Ивенецкого детдома: «Наше государство готово к тому, чтобы подхватить их инициативы»

Новости Беларуси. Последний школьный звонок прозвенел и для воспитанников Ивенецкого дома-интерната для детей с особенностями физического развития, сообщила программа «Минщина» на СТВ.

Поздравить ребят приехали руководство района, благотворительные организации, общественные деятели. А инициатором праздника стал благотворительный фонд Алексея Талая. Самым активным ученикам, которые проявили себя в творчестве и общественной жизни, вручили награды и дипломы. Не обошлось и без презентов от гостей. В честь праздника дому-интернату подарили музыкальный инструмент, денежные сертификаты, сладости. В благодарность выпускники учреждения подготовили праздничный концерт.

Алексей Талай, паралимпиец, общественный деятель: Мы уже большие друзья Ивенецкому детскому дому. Наша благотворительная структура, наш фонд, мы старались участвовать и в различных проектах и просто общаться с детьми. Наше государство готово к тому, чтобы подхватить их инициативы, чтобы помогать, чтобы добиваться могли ребята успеха при любых обстоятельствах.

Я буду стихи читать, сегодня буду танцевать со своим партнером. Это будет танец «Весенний вальс».

Елена Петрашкевич, директор Ивенецкого дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями физического развития:

Ежегодно в конце мая проходит линейка торжественная, посвященная последнему школьному звонку. Мы к этой линейке готовились заранее, по-особому. Готовили слова, которые они скажут в адрес благодарности. Ну, и, конечно, с волнением в душе они шли на эту торжественную линейку.

В 2022 году в Ивенецком доме-интернате последний звонок прозвучал для пяти выпускников. Всего здесь проживает 28 воспитанников. Это ребята в возрасте от 10 до 29 лет.