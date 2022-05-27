Прямой эфир

«Я очень сильно хотел служить». В Бресте провели присягу военнослужащих внутренних войск

27 мая 2022 15:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Достойно служить на благо своей страны 27 мая пообещали новобранцы внутренних войск. Около полутора сотен молодых людей приняли присягу в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественная церемония сразу для трех частей прошла на площади Церемониалов в Брестской крепости. Свидетелями воинской клятвы на верность Родине стали командование, самые близкие люди и родные военнослужащих.

«Я очень сильно хотел служить». В Бресте провели присягу военнослужащих внутренних войск-1

Эдгар Горбач, военнослужащий:
Я очень сильно хотел служить во внутренних войсках, так как это семейная традиция. Внутренние войска – это элита, это пример для подражания, гордость, и со стопроцентной вероятностью свяжу свою жизнь с внутренними войсками.

«Я очень сильно хотел служить». В Бресте провели присягу военнослужащих внутренних войск-4

Ирина Куль, мать военнослужащего:
Хотел попасть во внутренние войска. Старший сын хотел попасть в спецназ. Также подрастающий мальчик пойдет в армию.

«Я очень сильно хотел служить». В Бресте провели присягу военнослужащих внутренних войск-7

Я хочу служить в милиции!

«У белорусского народа стало еще больше защитников». Начальник УВД Брестского облисполкома о молодых военных – подробнее здесь.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Эдгар Горбач # Ирина Куль # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«У белорусского народа стало ещё больше защитников». Начальник УВД Брестского облисполкома о молодых военных
27 мая 2022 15:05

«У белорусского народа стало ещё больше защитников». Начальник УВД Брестского облисполкома о молодых военных

Фестиваль «Вясновы букет» открывает сезон праздников в Верхнем городе. Как провести лето в Минске?
27 мая 2022 15:03

Фестиваль «Вясновы букет» открывает сезон праздников в Верхнем городе. Как провести лето в Минске?

Чтобы подсластить дальнейший путь. Какая традиция сложилась в одной из школ Старых Дорог на выпускной?
27 мая 2022 14:50

Чтобы подсластить дальнейший путь. Какая традиция сложилась в одной из школ Старых Дорог на выпускной?