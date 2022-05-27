«Я очень сильно хотел служить». В Бресте провели присягу военнослужащих внутренних войск

Новости Беларуси. Достойно служить на благо своей страны 27 мая пообещали новобранцы внутренних войск. Около полутора сотен молодых людей приняли присягу в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественная церемония сразу для трех частей прошла на площади Церемониалов в Брестской крепости. Свидетелями воинской клятвы на верность Родине стали командование, самые близкие люди и родные военнослужащих.