«Я очень сильно хотел служить». В Бресте провели присягу военнослужащих внутренних войск
Новости Беларуси. Достойно служить на благо своей страны 27 мая пообещали новобранцы внутренних войск. Около полутора сотен молодых людей приняли присягу в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Торжественная церемония сразу для трех частей прошла на площади Церемониалов в Брестской крепости. Свидетелями воинской клятвы на верность Родине стали командование, самые близкие люди и родные военнослужащих.
Эдгар Горбач, военнослужащий:
Я очень сильно хотел служить во внутренних войсках, так как это семейная традиция. Внутренние войска – это элита, это пример для подражания, гордость, и со стопроцентной вероятностью свяжу свою жизнь с внутренними войсками.
Ирина Куль, мать военнослужащего:
Хотел попасть во внутренние войска. Старший сын хотел попасть в спецназ. Также подрастающий мальчик пойдет в армию.
Я хочу служить в милиции!
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