«У белорусского народа стало ещё больше защитников». Начальник УВД Брестского облисполкома о молодых военных
Новости Беларуси. Достойно служить на благо своей страны 27 мая пообещали новобранцы внутренних войск. Около полутора сотен молодых людей приняли присягу в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мотивированные, спортивные и эрудированные – 30 процентов нового пополнения – с высшим образованием, имеют достижения в спорте. До присяги все прошли физическую и моральную подготовку. Четкий шаг – свидетельство первых полученных навыков строевой подготовки.
Олег Шуляковский, начальник УВД Брестского облисполкома:
У белорусского народа стало еще больше защитников, и вот сегодня мы видели, как они принимали воинскую присягу. Знаете, у меня как у офицера милиции создалось впечатление, что в надежных руках безопасность страны.
Игорь Бурмистров, первый заместитель командующего внутренними войсками – начальник штаба:
Во внутренних войсках всегда обширный спектр задач, которые мы выполняем. И охрана общественного порядка, и стрелковое подразделение, конвоирование, разминирование, выполняем ежедневно. Где-то они незаметны. Но внутренние войска всегда готовы и выполняют поставленные задачи.
Молодые люди из разных уголков Беларуси будут служить в Бресте, Барановичах и Гродно. В будущем военнослужащие смогут продолжить службу в органах внутренних дел.
«Я очень сильно хотел служить». В Бресте провели присягу военнослужащих внутренних войск – подробнее здесь.