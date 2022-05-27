«У белорусского народа стало ещё больше защитников». Начальник УВД Брестского облисполкома о молодых военных

Новости Беларуси. Достойно служить на благо своей страны 27 мая пообещали новобранцы внутренних войск. Около полутора сотен молодых людей приняли присягу в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мотивированные, спортивные и эрудированные – 30 процентов нового пополнения – с высшим образованием, имеют достижения в спорте. До присяги все прошли физическую и моральную подготовку. Четкий шаг – свидетельство первых полученных навыков строевой подготовки.