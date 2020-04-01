Более 32 тысяч тестов на коронавирус провели в Беларуси

Новости Беларуси. В Беларуси на этот день проведено более 32 тысячи тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси на этот день проведено более 32 тысячи тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эпидемиологическая обстановка пристально контролируется. В случае необходимости проводится госпитализация пациентов для дальнейшего наблюдения и обследования.
За последние сутки выписано 5 пациентов, у которых ранее тест на Covid-19 дал положительный результат. Под медицинским наблюдением и на лечении находятся 157 человек.
Зачем в Беларусь приглашают специалистов ВОЗ?
Зарегистрирован второй случай смерти возрастного пациента с наличием многочисленных хронических заболеваний – по предварительным данным, отягощённых коронавирусной инфекцией.