Более 32 тысяч тестов на коронавирус провели в Беларуси

Новости Беларуси. В Беларуси на этот день проведено более 32 тысячи тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эпидемиологическая обстановка пристально контролируется. В случае необходимости проводится госпитализация пациентов для дальнейшего наблюдения и обследования.

За последние сутки выписано 5 пациентов, у которых ранее тест на Covid-19 дал положительный результат. Под медицинским наблюдением и на лечении находятся 157 человек.



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