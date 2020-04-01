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Более 32 тысяч тестов на коронавирус провели в Беларуси

01 апреля 2020 10:36
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Новости Беларуси. В Беларуси на этот день проведено более 32 тысячи тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Более 32 тысяч тестов на коронавирус провели в Беларуси-1

Эпидемиологическая обстановка пристально контролируется. В случае необходимости проводится госпитализация пациентов для дальнейшего наблюдения и обследования.   

За последние сутки выписано 5 пациентов, у которых ранее тест на Covid-19 дал положительный результат. Под медицинским наблюдением и на лечении находятся 157 человек.  

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Более 32 тысяч тестов на коронавирус провели в Беларуси-4

Зарегистрирован второй случай смерти возрастного пациента с наличием многочисленных хронических заболеваний – по предварительным данным, отягощённых коронавирусной инфекцией.   

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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