В Беларуси с 1 апреля отменён сертификат о прохождении техосмотра. Как реагируют водители

Новости Беларуси. Сертификаты о прохождении техосмотра автотранспорта отменены в Беларуси. С этого дня их не будут требовать у водителей инспекторы ГАИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Изменения внесены указом Президента. Сейчас на руки автовладельцы получают только разрешение на допуск к участию в дорожном движении, к тому же нового образца.

Его, к слову, не надо наклеивать на лобовое стекло. Также отменён и талон к водительскому удостоверению.

Юрий Ленчевский, директор УП «Белтехосмотр»:

Сертификат, который отменили с 1 апреля, нужен был для того, чтобы поставить отметку, что техосмотр пройден. В принципе, это уже вчерашний день. Мы стараемся уходить от бумажных носителей, уже была отменена медицинская справка, сейчас сертификат, в дальнейшем мы предлагаем перевести в электронный вид и само разрешение. Т.к. у нас имеется информационная система, которая позволяет вносить сведения о прохождении техосмотра и выданном разрешении на участие в дорожном движении.

Анатолий Шатиленя, водитель:

Меньше будет бумаг, документации. Может, это удобнее для водителей.

Виктор Черепок, водитель:

Прошёл человек техосмотр, транспортное средство зарегистрировано на гостехосмотре, т.е. я думаю, наклейки эти – это всё лишнее.