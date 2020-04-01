В Беларуси с 1 апреля отменён сертификат о прохождении техосмотра. Как реагируют водители

Новости Беларуси. Сертификаты о прохождении техосмотра автотранспорта отменены в Беларуси. С этого дня их не будут требовать у водителей инспекторы ГАИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Сертификаты о прохождении техосмотра автотранспорта отменены в Беларуси. С этого дня их не будут требовать у водителей инспекторы ГАИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Изменения внесены указом Президента. Сейчас на руки автовладельцы получают только разрешение на допуск к участию в дорожном движении, к тому же нового образца.
Его, к слову, не надо наклеивать на лобовое стекло.
Также отменён и талон к водительскому удостоверению.
Юрий Ленчевский, директор УП «Белтехосмотр»:
Сертификат, который отменили с 1 апреля, нужен был для того, чтобы поставить отметку, что техосмотр пройден. В принципе, это уже вчерашний день. Мы стараемся уходить от бумажных носителей, уже была отменена медицинская справка, сейчас сертификат, в дальнейшем мы предлагаем перевести в электронный вид и само разрешение. Т.к. у нас имеется информационная система, которая позволяет вносить сведения о прохождении техосмотра и выданном разрешении на участие в дорожном движении.
Анатолий Шатиленя, водитель:
Меньше будет бумаг, документации. Может, это удобнее для водителей.
Виктор Черепок, водитель:
Прошёл человек техосмотр, транспортное средство зарегистрировано на гостехосмотре, т.е. я думаю, наклейки эти – это всё лишнее.
Таким образом, сертификаты ТО теперь нужны только для транспорта юридических лиц. Их будут выдавать по ранее действующей системе.