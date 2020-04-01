Прямой эфир

В Беларуси с 1 апреля отменён сертификат о прохождении техосмотра. Как реагируют водители

01 апреля 2020 11:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сертификаты о прохождении техосмотра автотранспорта отменены в Беларуси. С этого дня их не будут требовать у водителей инспекторы ГАИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

В Беларуси с 1 апреля отменён сертификат о прохождении техосмотра. Как реагируют водители-1

Изменения внесены указом Президента. Сейчас на руки автовладельцы получают только разрешение на допуск к участию в дорожном движении, к тому же нового образца.   

В Беларуси с 1 апреля отменён сертификат о прохождении техосмотра. Как реагируют водители-3

Его, к слову, не надо наклеивать на лобовое стекло.

Также отменён и талон к водительскому удостоверению.

В Беларуси с 1 апреля отменён сертификат о прохождении техосмотра. Как реагируют водители-5

Юрий Ленчевский, директор УП «Белтехосмотр»:  
Сертификат, который отменили с 1 апреля, нужен был для того, чтобы поставить отметку, что техосмотр пройден. В принципе, это уже вчерашний день. Мы стараемся уходить от бумажных носителей, уже была отменена медицинская справка, сейчас сертификат, в дальнейшем мы предлагаем перевести в электронный вид и само разрешение. Т.к. у нас имеется информационная система, которая позволяет вносить сведения о прохождении техосмотра и выданном разрешении на участие в дорожном движении.   

В Беларуси с 1 апреля отменён сертификат о прохождении техосмотра. Как реагируют водители-7

Анатолий Шатиленя, водитель:  
Меньше будет бумаг, документации. Может, это удобнее для водителей.   

В Беларуси с 1 апреля отменён сертификат о прохождении техосмотра. Как реагируют водители-9

Виктор Черепок, водитель:  
Прошёл человек техосмотр, транспортное средство зарегистрировано на гостехосмотре, т.е. я думаю, наклейки эти  это всё лишнее.   

В Беларуси с 1 апреля отменён сертификат о прохождении техосмотра. Как реагируют водители-11

Таким образом, сертификаты ТО теперь нужны только для транспорта юридических лиц. Их будут выдавать по ранее действующей системе.  

# Автомобили # Юрий Ленчевский # Анатолий Шатиленя # Виктор Черепок

Другие новости рубрики

Все новости
Более 32 тысяч тестов на коронавирус провели в Беларуси
01 апреля 2020 10:36

Более 32 тысяч тестов на коронавирус провели в Беларуси

Ситуация с коронавирусом в Беларуси на 1 апреля
01 апреля 2020 10:13

Ситуация с коронавирусом в Беларуси на 1 апреля

«Сейчас прошли испытания». Специальные опоры ЛЭП будут устанавливать для гнёзд аистов
01 апреля 2020 09:12

«Сейчас прошли испытания». Специальные опоры ЛЭП будут устанавливать для гнёзд аистов