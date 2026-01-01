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Лукашенко отметил важность определённых Индией приоритетов в БРИКС на 2026 год

01 января 2026 13:35
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Председательство в БРИКС 1 января официально перешло от Бразилии к Индии. Впервые эта одна из стран – основательниц объединения, будет руководить расширенным форматом группы, куда теперь входят 10 государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко отметил важность определённых Индией приоритетов в БРИКС на 2026 год-2

В Нью-Дели поставили целью «укрепление устойчивости и внедрение инноваций для сотрудничества и развития». По случаю принятия Индией председательства в БРИКС Президент Беларуси поздравил премьер-министра этой страны Нарендру Моди, отметив, что его ориентированная на будущее политика будет способствовать дальнейшему прогрессу и сохранению за объединением позиции одной из наиболее влиятельных международных организаций. 

Александр Лукашенко убежден, что предстоящее присоединение Беларуси к новому Банку развития будет способствовать повышению эффективности взаимодействия, и рассчитывает на поддержку индийской стороной заявки Минска в эту структуру.

# Международная политика

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