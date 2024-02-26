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«Вы понимаете ответственность перед нашими гражданами» – Карпенко оценил работу СМИ на выборах

26 февраля 2024 19:22
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Более подробно об итогах прошедшей избирательной кампании узнали непосредственно от председателя Центральной избирательной комиссии. После пресс-конференции в информационном центре ЦИК с Игорем Карпенко пообщалась наш корреспондент Татьяна Сидоренко.

Татьяна Сидоренко, корреспондент:
Как вы оцениваете информационное сопровождение кампании?

«Вы понимаете ответственность перед нашими гражданами» – Карпенко оценил работу СМИ на выборах-1

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
Я его оцениваю на высоком уровне. Вы понимаете ответственность перед нашими гражданами, перед нашей страной. В отличие от некоторых других представителей СМИ, которые вбрасывают фейки и не несут никакой ответственности за недостоверную информацию.

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# Выборы в Беларуси # общество # Игорь Карпенко # Татьяна Сидоренко

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