«Вы понимаете ответственность перед нашими гражданами» – Карпенко оценил работу СМИ на выборах

Более подробно об итогах прошедшей избирательной кампании узнали непосредственно от председателя Центральной избирательной комиссии. После пресс-конференции в информационном центре ЦИК с Игорем Карпенко пообщалась наш корреспондент Татьяна Сидоренко.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Я его оцениваю на высоком уровне. Вы понимаете ответственность перед нашими гражданами, перед нашей страной. В отличие от некоторых других представителей СМИ, которые вбрасывают фейки и не несут никакой ответственности за недостоверную информацию.

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