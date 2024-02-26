Карпенко: мы проводим выборы не в интересах США, а в интересах своего народа

Татьяна Сидоренко, корреспондент:

Некоторые западные страны высказывают свое недовольство, может, непризнание наших выборов. Как нам следует на это все реагировать?

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Вызывает удивление, когда еще только закрылись избирательные участки, еще даже нет предварительных результатов выборов, а, более того, представителей США здесь вообще не было на этих выборах. Они тоже дают оценку, делают заявления целого Госдепартамента США. Мы никогда не делали заявлений ни МИДа, ни нашей страны относительно выборов в США, никогда не пытались давать оценку, как мы их провели, даже при всех тех недостатках, которые вываливала их же пресса и преподносила всему мировому сообществу, насколько много дыр в их избирательной системе. Пусть это будет на совести этой страны, но они должны понимать главное, что выборы проводим не в интересах США, а в интересах своего народа и своего суверенного развития.

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