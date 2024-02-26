Новый состав парламента, реакция США и первая сессия – эксклюзивное интервью с главой ЦИК
Более подробно об итогах прошедшей избирательной кампании узнали непосредственно от председателя Центральной избирательной комиссии. После пресс-конференции в информационном центре ЦИК с Игорем Карпенко пообщалась наш корреспондент Татьяна Сидоренко.
Каков портрет нового созыва по политическим, профессиональным качествам?
Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
Действительно состоялись где-то примерно 18 % избранного состава парламента нового депутатского корпуса Палаты представителей – люди, которые были в предыдущем составе парламента. Часть избранных депутатов Палаты представителей работали депутатами местных Советов депутатов. Поэтому здесь будет соблюдена определенная преемственность. Кроме этого, чуть больше 30 % женщин в составе парламента, что тоже очень приятно. 70 человек – это представители политических партий и 40 человек – беспартийные.
Когда депутаты преступят к полноценной работе?
Игорь Карпенко:
После подведения итогов мы должны будем провести первую сессию Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. И с этого момента депутаты вступят в свои полномочия и начнут работать на профессиональной основе.
Новации в избирательном праве. Насколько они эффективны?
Игорь Карпенко:
Конечно, это нужно еще раз внимательно проанализировать, что мы будем делать. Но вместе с тем могу сказать, что сегодня мы уже четко понимаем, что единый день голосования состоялся. И те избирательные новации, которые мы применили, они органично легли на практику во время проведения всех избирательных процедур. Конечно, были нюансы, и они больше связаны с человеческим фактором. Все-таки как бы там ни было, а работу комиссий обеспечивали более 66 тысяч человек в составе этих комиссий. Поэтому где-то срабатывает человеческий фактор. Где-то что-то не так поняли, где-то, может быть, какие-то нюансы не предусмотрели. Вместе с тем практика подготовки потенциальных организаторов выборов, организация учебы, методическое сопровождение – она будет продолжена. Кроме этого, мы продолжим работу по правовому просвещению наших граждан, молодежи.
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