Новый состав парламента, реакция США и первая сессия – эксклюзивное интервью с главой ЦИК

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси: Действительно состоялись где-то примерно 18 % избранного состава парламента нового депутатского корпуса Палаты представителей – люди, которые были в предыдущем составе парламента. Часть избранных депутатов Палаты представителей работали депутатами местных Советов депутатов. Поэтому здесь будет соблюдена определенная преемственность. Кроме этого, чуть больше 30 % женщин в составе парламента, что тоже очень приятно. 70 человек – это представители политических партий и 40 человек – беспартийные.

Новации в избирательном праве. Насколько они эффективны?

Игорь Карпенко:

Конечно, это нужно еще раз внимательно проанализировать, что мы будем делать. Но вместе с тем могу сказать, что сегодня мы уже четко понимаем, что единый день голосования состоялся. И те избирательные новации, которые мы применили, они органично легли на практику во время проведения всех избирательных процедур. Конечно, были нюансы, и они больше связаны с человеческим фактором. Все-таки как бы там ни было, а работу комиссий обеспечивали более 66 тысяч человек в составе этих комиссий. Поэтому где-то срабатывает человеческий фактор. Где-то что-то не так поняли, где-то, может быть, какие-то нюансы не предусмотрели. Вместе с тем практика подготовки потенциальных организаторов выборов, организация учебы, методическое сопровождение – она будет продолжена. Кроме этого, мы продолжим работу по правовому просвещению наших граждан, молодежи.

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