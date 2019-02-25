Председатель Верховного суда: амнистия может коснуться лиц, уже отбывающих наказание
Разработать законопроект об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Такое поручение Александр Лукашенко дал сегодня на встрече с председателем Верховного суда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент Беларуси поручил разработать законопроект об амнистии
Что же касается масштабного совещания с судейским корпусом, то, по словам Валентина Сукало, планируется, что участие в нем примут почти три сотни человек. Откровенный разговор пойдет о существующих проблемах, повышении качества и оперативности работы судей, а также о составе судейского корпуса и соблюдении кодекса чести.
Обсудят и успехи. Так, председатель Верховного суда отметил позитивную роль проведенной некоторое время назад реформы судебной системы. Кроме того, в планах дальнейшее внедрение современных информационных технологий в судопроизводство.
Что касается амнистии, Валентин Сукало после встречи рассказал журналистам, что поручение проработать соответствующий законопроект к юбилейной дате дано МВД и Верховному суду.
Валентин Сукало, председатель Верховного суда Беларуси:
Последняя амнистия у нас была четыре года назад. Глава государства сегодня поручил МВД, Верховному суду начать разработку проекта закона об амнистии, который надо будет принять к этой юбилейной дате.
Учитывая, что это юбилейная дата, амнистия может быть шире, чем она проходила обычно. Может коснуться лиц, уже отбывающих наказание, в плане сокращения сроков лишения свободы. Выполняя это поручение, мы с Министерством внутренних дел начнем разработку такого проекта закона.
Правосудие должно соответствовать времени. Быть понятным, открытым, доступным и убедительным. Это главные задачи, которые в настоящее время стоят перед судейским корпусом.