Президент Беларуси поручил разработать законопроект об амнистии

Новости Беларуси. Александр Лукашенко поручил разработать законопроект об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое поручение Президент дал 25 февраля на встрече с председателем Верховного суда Валентином Сукало. В первую очередь речь шла о деятельности всей судебной системы, а также о предстоящем открытии нового здания Верховного суда.

Планируется, что это будет в начале апреля. Сейчас уже завершены все строительно-монтажные и пусконаладочные работы. Идет апробация компьютерных систем, аппаратно-программного комплекса, всех коммуникаций. Во время рабочей встречи Александр Лукашенко также акцентировал внимание на недопустимости фактов нарушений закона представителями судейского корпуса.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы мне должны сказать, когда мы откроем наше здание Верховного суда, пригласим судей. Я думаю, к этому рабочему моменту надо приурочить и мероприятие Президента с судейским корпусом. Потом я хочу, чтобы перед совещанием с правоохранителями вы сегодня дали мне свою оценку функционирования правоохранительной системы. Особенно Следственного комитета.

У вас, как в зеркале, это все отражается. Вы видите тенденции. И я бы просил вас, чтобы вы подготовились серьезно к выступлению на этом совещании и высказали позицию судейского корпуса в целом. Я бы вас очень просил посмотреть внимательно на судейский корпус. Мы в последнее время фиксируем слишком много нарушений закона самими судьями. Я понимаю, что разные люди бывают. Но тем не менее, когда получаешь информацию о противоправной деятельности самих судей, это ни в какие ворота не лезет. Поэтому надо каким-то образом аккуратно предупредить еще раз, им напомнить, что перед законом все равны: и судейский корпус, исполнительная власть, законодатели. Тут отступлений быть не может. Конечно же, я часто говорю о справедливости. Кому как не судейскому корпусу реализовывать эту установку и отвечать на запрос нашего населения. Люди у нас особые, они очень чувствительны к этому. Я всегда ссылаюсь на Россию, там люди привыкшие ко всяким тенденциям. Тем не менее спрос на справедливость в России все время растет. Я уже не говорю о белорусах. У нас это еще больше. Поэтому судейский корпус – это лакмусовая бумажка. И я прошу обратить на это серьезное внимание.

Валентин Сукало, председатель Верховного Суда Беларуси:

Если говорить в целом о судебной системе, то она в 2018 году изучалась специальной комиссией, созданной по Вашему распоряжению. Общие итоги, результаты у нас имеются, Вам доложено. После реформирования объединенная судебная система способна выполнять стоящие перед ней задачи.