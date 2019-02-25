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Минтруда упростит и переведет в электронный формат свои административные процедуры

25 февраля 2019 18:33
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Новости Беларуси. Детские пособия пересмотрят в сторону увеличения, но в привязке к количеству детей. Об этом 25 февраля журналистам сообщила министр труда и соцзащиты на итоговой коллегии ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минтруда упростит и переведет в электронный формат свои административные процедуры-1

Основным фактором, который влияет на рост рождаемости, семьи с детьми называют жилье. Так показали социологические исследования. В 2019 году не менее 12 тысяч многодетных семей получат квартиры. На следующий, 2020-й, поставлена такая же цель.

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Министр отметила, что проблемы с рождаемостью обусловлены многими причинами, в том числе поздними браками, высоким количеством разводов. В этой связи будут пересмотрены подходы к семейному капиталу.

Минтруда упростит и переведет в электронный формат свои административные процедуры-4

Так же сегодня стало известно, что Минтруда упростит и переведет в электронный формат свои административные процедуры. Главная задача этого процесса – стать ближе к человеку. Например, зарегистрироваться через телефон, с его же помощью получить пособие или необходимую информацию. Это требование жизни, многие страны уже идут в этом направлении.

# Трудовые отношения # общество # Ирина Костевич # Фотофакт

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