Минтруда упростит и переведет в электронный формат свои административные процедуры

Новости Беларуси. Детские пособия пересмотрят в сторону увеличения, но в привязке к количеству детей. Об этом 25 февраля журналистам сообщила министр труда и соцзащиты на итоговой коллегии ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основным фактором, который влияет на рост рождаемости, семьи с детьми называют жилье. Так показали социологические исследования. В 2019 году не менее 12 тысяч многодетных семей получат квартиры. На следующий, 2020-й, поставлена такая же цель.

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Министр отметила, что проблемы с рождаемостью обусловлены многими причинами, в том числе поздними браками, высоким количеством разводов. В этой связи будут пересмотрены подходы к семейному капиталу.