Председатель Верховного суда: Амнистия может быть достаточно шире

Новости Беларуси. Что же касается масштабного совещания с судейским корпусом, то по словам Валентина Сукало, планируется, что участие в нём примут примерно 300-350 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент Беларуси поручил разработать законопроект об амнистии Откровенный разговор пойдёт о существующих проблемах, повышении качества и оперативности работы судебной системы, а также о составе судейского корпуса, соблюдении кодекса чести, поведении некоторых судей. Обсудят и успехи.

Так, председатель Верховного суда отметил позитивную роль проведенной некоторое время назад реформы судебной системы. Кроме того, в планах – дальнейшее внедрение современных информационных технологий в судопроизводство. Рассказал Валентин Сукало и про законопроект об амнистии.

Валентин Сукало, Председатель Верховного суда Беларуси:

Последняя амнистия у нас была 4 года назад. Глава государства сегодня поручил МВД, Верховному суду начать разработку проекта закона об амнистии, который будет принят к этой юбилейной дате. Учитывая, что это юбилейная дата, амнистия может быть достаточно шире, чем она проходила, и может коснуться и отбывающих уже наказание в плане сокращения срока лишения свободы. Выполняя это поручение, мы с Министерством внутренних дел начнем разработку такого проекта закона.