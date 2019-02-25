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Мультимедийное будущее СМИ обсудили в Минске

25 февраля 2019 13:47
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Новости Беларуси. О будущем отечественных СМИ 25 февраля говорили на итоговой коллегии Министерства информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несомненно, в борьбе за своего зрителя и читателя телевидению и газетам приходится нелегко. Акценты и предпочтения смещаются в интернет-среду.

Мультимедийное будущее СМИ обсудили в Минске-1

В этой связи продолжат развивать мультимедийную составляющую. И это не только сайты. Издания намерены идти дальше по пути интеграции информационных и коммуникативных технологий в единый информационный ресурс.

Мультимедийное будущее СМИ обсудили в Минске-4

Это позволит быть на связи со своими читателями 24 часа в сутки. Ведь качественная, оперативная информация - достойный ответ фэйковым новостям.

Мультимедийное будущее СМИ обсудили в Минске-7

Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:
Мы ўжо не першы год шмат размоў вядзём і пэўныя практыкі закладаем, каб рэдакцыі раённых газет сталі мультымедыйнымі. І ў гэтым плане звяртаемся да выканаўчай улады за падтрымкай.

Мне здаецца, што сёння ў творчым плане рэдактары раённых газет, супрацоўнікі, якія працуюць, могуць больш актыўна працаваць у сацыяльных сетках. Творчы патэнцыял для гэтага ёсць.

Мультимедийное будущее СМИ обсудили в Минске-10

Особое внимание уделили и вопросу преемственности поколений. Что особенно актуально для региональных СМИ. Ставится задача привлечь в областные центры студентов журфака сперва на практику, а затем обеспечить им и первое рабочее место.

# СМИ Беларуси # общество # Александр Карлюкевич # Фотофакт

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