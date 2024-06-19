Председатель Союза туристической индустрии: необязательно отдыхать на море, главное – хорошее питание и экология

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Филипп Гулый, председатель Республиканского союза туристической индустрии:

Потребность человека наших широт (будь то Питер, Москва или Минск) в море есть. Черном, Андаманском – это уже вторично, как позволяет логистика, дружественность, визовая доступность и финансовые возможности. Но в море часть наших граждан нуждается в любом случае.

Но отдых – это не обязательно морская составляющая. Главное, чтобы были инфраструктурные условия: хорошее питание, красивый пейзаж. А пресный это водоем с пляжем или морской – несколько иная ситуация. За последние 10 лет тенденция не только у нас, но и в мире изменилась. Отдых может быть и пресноводный – необязательно на море, но самое главное, чтобы был релакс, восстановление, детокс, хорошее питание и экология.