Новое прочтение сказочной истории – как готовят премьеру балета «Золушка»?
«Золушка» возвращается на сцену Большого театра. 6 июля 2024 года группа во главе с народным артистом Беларуси Константином Кузнецовым и заслуженной артисткой Республики Беларусь Юлией Дятко представит премьеру знаменитого балета Сергей Прокофьева.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Людмила Хитрова, заслуженная артистка Республики Беларусь и Константин Белохвостик, ведущий мастер сцены Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь.
Александр Стасевич, ведущий:
Роль Золушки – важная, главная роль. Это же не первая Золушка в исполнении Людмилы Хитровой в театре оперы и балета?
Людмила Хитрова, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Да, не первая партия Золушки в нашем театре и не первая партия Золушки вообще. Потому что, когда я работала в Красноярске, мне было 18 лет, первая моя ведущая партия была именно Золушка. Когда я переехала в Минск, первая ведущая партия в Минске у меня была опять Золушка. Сейчас уже спустя энное количество лет, набравшись опыта, я участвую в еще одной постановке спектакля «Золушка».
Константин Белохвостик, ведущий мастер сцены Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:
Когда я пришел только в Большой театр, «Золушка» была также в репертуаре. Мне довелось танцевать друзей принца. Теперь уже я сам стал тем самым принцем, о котором можно мечтать было на тот момент, когда только ты приходишь в Большой театр Беларуси.
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