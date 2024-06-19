Новое прочтение сказочной истории – как готовят премьеру балета «Золушка»?

«Золушка» возвращается на сцену Большого театра. 6 июля 2024 года группа во главе с народным артистом Беларуси Константином Кузнецовым и заслуженной артисткой Республики Беларусь Юлией Дятко представит премьеру знаменитого балета Сергей Прокофьева. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Людмила Хитрова, заслуженная артистка Республики Беларусь и Константин Белохвостик, ведущий мастер сцены Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь. Александр Стасевич, ведущий:

Роль Золушки – важная, главная роль. Это же не первая Золушка в исполнении Людмилы Хитровой в театре оперы и балета?

Людмила Хитрова, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Да, не первая партия Золушки в нашем театре и не первая партия Золушки вообще. Потому что, когда я работала в Красноярске, мне было 18 лет, первая моя ведущая партия была именно Золушка. Когда я переехала в Минск, первая ведущая партия в Минске у меня была опять Золушка. Сейчас уже спустя энное количество лет, набравшись опыта, я участвую в еще одной постановке спектакля «Золушка».