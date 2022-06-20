Председатель Совета директоров «Амкодора»: интеллектуальный потенциал Беларуси и России может творить чудеса

Новости Беларуси. Промышленная кооперация со странами-союзниками, импортозамещение, защита потребителей. Широкий спектр экономических вопросов обсуждают главы правительств ЕАЭС. Минск принимает Евразийский межправсовет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Программа обширна: двусторонняя встреча премьер-министров Беларуси и Узбекистана, посещение Парка высоких технологий, «Амкодора» и не только.

Возвращаемся на опытно-экспериментальный завод «Амкодора». Кстати, в Узбекистане есть одно сборочное производство техники с пометкой «Made in Belarus». Наш машиностроительный гигант на рынке уже 95 лет. Один из самых узнаваемых и успешных брендов, который выпускает широкую линейку спецтехники. В основе всего производства – импортозамещение, 95 % комплектующих – отечественного производства. Аналогов машин нет на просторах СНГ. И это все невзирая на внешнее давление. Поиск новых рынков и кооперация – именно эти тезисы наиболее активно обсуждали премьеры.

Александр Шакутин, председатель Совета директоров ОАО «Амкодор» – управляющая компания холдинга»:

Сегодня тот потенциал, который есть у России, Беларуси, научно-технический потенциал, интеллектуальный потенциал, может творить чудеса. Мы можем сегодня создавать машины не хуже, а лучше, чем западные. Можем сегодня создавать элементы этих машин не хуже, а лучше, чем западные. В конечном счете сегодня можем обеспечить технологическую независимость как России, так и Беларуси.

Когда есть желание и Узбекистана быть вместе с нами, я думаю, что эти процессы будут протекать более интенсивно. Я знаю, что и Казахстан сегодня тоже рассматривает вопросы кооперации между промышленными предприятиями, в том числе и создание наших производств в Казахстане.