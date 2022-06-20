Какие новшества введены в выдаче экспортных кредитов? Министр финансов рассказал подробности

Юрий Селиверстов, министр финансов Беларуси:

Определенное облегчение для экспортеров будет, потому что раньше в действующем порядке предусматривалось, например, что только сам непосредственно экспортер может получить ресурсы, которые удешевляются государством. Теперь же, если это спецэкспортер или головная компания холдинга, через которую удобнее это делать, то для этого не надо принимать отдельных решений. Вот этот документ позволяет и спецэкспортерам, уполномоченным организациям и всем компаниям, кто входит в холдинг, включая головную, осуществлять вот эту поддержку. Плюс несколько расширены возможности факторинга. Раньше они были связаны только с иностранной валютой либо российскими рублями. Теперь эта опция доступна и с белорусскими рублями.