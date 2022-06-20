Все наши хипстеры хотят есть сосиски на пляже. Что об этом думают в ресторанном бизнесе?
Новости Беларуси. Маршрут к финансовому росту. Что Беларусь делает для развития бизнеса? Топ-менеджеры предприятий и предприниматели в ток-шоу «По существу» обсудят, работают ли меры по поддержке экономики.
Алена Сырова, СТВ:
А какое из свежих решений для вас принесло пользу?
Евгений Васильев, глава наблюдательного совета Ассоциации рестораторов Беларуси:
Я надеюсь, что свежих решений еще не произошло. Мы надеемся, что свежие решения дальше будут развивать нашу отрасль.
Кирилл Казаков, СТВ:
Из того, что было. Кроме моей аренды, про которую я свои пять копеек вставил.
Алена Сырова:
Или чаяния озвучьте.
Евгений Васильев:
Все решения принимаемые, понятно, что расчет наличными деньгами для экспортеров нас в очень малой степени коснулся. Замораживание госаренды – это здорово. Но есть плюсы и минусы в данном решении. Мы сейчас вместе с Минском, надеюсь, еще и с областью, запускаем пилотный проект. В прошлом году было по нашей инициативе правительством создано 331-е постановление о летних террасах и выездной торговле. Мы, конечно, не ожидали, что первым, на чем мы споткнемся, будут террасы. Но полгода плотной работы, огромное спасибо Минску, прям низкий поклон. Мы смогли донести нашу точку зрения. И вроде как в этом году нет никаких очередей, с террасами стало гораздо проще.
Кирилл Казаков:
И согласовывать их не надо. А с выездной торговлей – это все наши хипстеры хотят очень сильно колбасу с сосисками есть на пляже. Прямо чтобы стояли будочки, фудтраки.
Евгений Васильев:
Мы сейчас этим занимаемся. На самом деле вы очень правы. Не только хипстеры.
Кирилл Казаков:
Это стало частью нашей городской жизни, без этого никак.
Евгений Васильев:
Вы правы в том, если брать систему, структуру общепита. Все помнят пирамиду Маслоу, пирамиду желаний. В общепите есть примерно такая же пирамида. Есть некий нижний слой – это фастфуд. Те самые сосиски хипстеров. Именно в этом нижнем слое формируется культура и рост ресторана в будущем. Именно оттуда появляются самородки-повара. Общаясь с людьми в каком-то маленьком фуд-траке, за какой-то маленькой стойке. Это дешевый вход, массовый продукт. Именно там понимают, что они гениальны.
Алена Сырова:
А в чем сейчас проблема?
Евгений Васильев:
Этот самый нижний слой, к сожалению, много лет в Беларуси был совершенно не развит. Опять же, есть разные мнения на этот счет. Я сторонник и адепт такой свободной торговли. Мы видим на примере огромного количества столиц разных государств.
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