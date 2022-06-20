Все наши хипстеры хотят есть сосиски на пляже. Что об этом думают в ресторанном бизнесе?

Новости Беларуси. Маршрут к финансовому росту. Что Беларусь делает для развития бизнеса? Топ-менеджеры предприятий и предприниматели в ток-шоу «По существу» обсудят, работают ли меры по поддержке экономики. Алена Сырова, СТВ:

А какое из свежих решений для вас принесло пользу?

Евгений Васильев, глава наблюдательного совета Ассоциации рестораторов Беларуси:

Я надеюсь, что свежих решений еще не произошло. Мы надеемся, что свежие решения дальше будут развивать нашу отрасль. Кирилл Казаков, СТВ:

Из того, что было. Кроме моей аренды, про которую я свои пять копеек вставил. Алена Сырова:

Или чаяния озвучьте.

Евгений Васильев:

Все решения принимаемые, понятно, что расчет наличными деньгами для экспортеров нас в очень малой степени коснулся. Замораживание госаренды – это здорово. Но есть плюсы и минусы в данном решении. Мы сейчас вместе с Минском, надеюсь, еще и с областью, запускаем пилотный проект. В прошлом году было по нашей инициативе правительством создано 331-е постановление о летних террасах и выездной торговле. Мы, конечно, не ожидали, что первым, на чем мы споткнемся, будут террасы. Но полгода плотной работы, огромное спасибо Минску, прям низкий поклон. Мы смогли донести нашу точку зрения. И вроде как в этом году нет никаких очередей, с террасами стало гораздо проще. Кирилл Казаков:

И согласовывать их не надо. А с выездной торговлей – это все наши хипстеры хотят очень сильно колбасу с сосисками есть на пляже. Прямо чтобы стояли будочки, фудтраки. Евгений Васильев:

Мы сейчас этим занимаемся. На самом деле вы очень правы. Не только хипстеры. Кирилл Казаков:

Это стало частью нашей городской жизни, без этого никак.