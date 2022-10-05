Прямой эфир

Страны ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти

05 октября 2022 18:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Страны ОПЕК на встрече в Вене договорились о сокращении добычи нефти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Объем уменьшится на два миллиона баррелей в сутки, и это самое значительное снижение со времен пандемии.

Страны ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти-1

Решение принято в связи с неопределенностью на мировом рынке, говорится в официальном сообщении. Эксперты уверены, что в любом случае это спровоцирует ответные меры США. Снижение даже на миллион баррелей в сутки Белый дом назвал «катастрофой». Понятно: чем меньше нефти, тем незначительнее превосходство Штатов в этой сфере и тем выше цены на сырье, соответственно, доходы России. Опасаясь подобного сценария, Вашингтон давил на Саудовскую Аравию, чтобы та продолжала добычу в больших объемах.  

# Международная политика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Цены в Европе растут, а доходы граждан нет. Почему?
05 октября 2022 18:41

Цены в Европе растут, а доходы граждан нет. Почему?

В Индии автобус с пассажирами сорвался с горной дороги и упал в ущелье
05 октября 2022 13:43

В Индии автобус с пассажирами сорвался с горной дороги и упал в ущелье

«Кто голосовал за это?» Британские «зелёные» прервали речь Лиз Трасс
05 октября 2022 13:41

«Кто голосовал за это?» Британские «зелёные» прервали речь Лиз Трасс