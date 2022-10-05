Страны ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти

Страны ОПЕК на встрече в Вене договорились о сокращении добычи нефти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Объем уменьшится на два миллиона баррелей в сутки, и это самое значительное снижение со времен пандемии.

Решение принято в связи с неопределенностью на мировом рынке, говорится в официальном сообщении. Эксперты уверены, что в любом случае это спровоцирует ответные меры США. Снижение даже на миллион баррелей в сутки Белый дом назвал «катастрофой». Понятно: чем меньше нефти, тем незначительнее превосходство Штатов в этой сфере и тем выше цены на сырье, соответственно, доходы России. Опасаясь подобного сценария, Вашингтон давил на Саудовскую Аравию, чтобы та продолжала добычу в больших объемах.