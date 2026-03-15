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Новости по тегу #Андрей Крайнов

«СКА-Минск» за свою историю выиграл все! Как воспитывают чемпионов? Интервью с Андреем Крайновым
15 марта 2026 07:54

«СКА-Минск» за свою историю выиграл все! Как воспитывают чемпионов? Интервью с Андреем Крайновым

Председатель «СКА-Минск» раскрыл секрет мирового гандбола
15 марта 2026 07:49

Председатель «СКА-Минск» раскрыл секрет мирового гандбола

ЦСКА, «Зенит», Лига чемпионов: воспитанники минского СКА представляют топовые клубы Европы – Крайнов
15 марта 2026 07:40

ЦСКА, «Зенит», Лига чемпионов: воспитанники минского СКА представляют топовые клубы Европы – Крайнов

Как ребенку попасть в детскую школу по гандболу? Про отбор рассказал председатель ГК «СКА-Минск»
15 марта 2026 07:34

Как ребенку попасть в детскую школу по гандболу? Про отбор рассказал председатель ГК «СКА-Минск»

Какие цели стоят перед национальной командой и как развивается гандбол? Андрей Крайнов – в «Рецепте настоящего белоруса»
09 марта 2026 19:05

Какие цели стоят перед национальной командой и как развивается гандбол? Андрей Крайнов – в «Рецепте настоящего белоруса»

В Минске чествовали гандбольный клуб «СКА-Минск»
13 июня 2025 18:31

В Минске чествовали гандбольный клуб «СКА-Минск»

Гандбольный «Мешков Брест» – победитель регулярного чемпионата
31 января 2024 19:28

Гандбольный «Мешков Брест» – победитель регулярного чемпионата

В Доме гандбола во Фрунзенском районе появится дополнительный спортзал
06 октября 2022 13:18

В Доме гандбола во Фрунзенском районе появится дополнительный спортзал

«В нашем клубе нет легионеров». В «СКА-Минск» открыли новый сезон
30 августа 2022 19:53

«В нашем клубе нет легионеров». В «СКА-Минск» открыли новый сезон

«Всегда приглашаем максимальное количество команд». В Минске начался турнир по гандболу на призы Спартака Мироновича
22 марта 2021 21:11

«Всегда приглашаем максимальное количество команд». В Минске начался турнир по гандболу на призы Спартака Мироновича

Андрей Крайнов: дерби ЦСКА – СКА даже в советское время вызывало дикий интерес
28 июля 2020 15:06

Андрей Крайнов: дерби ЦСКА – СКА даже в советское время вызывало дикий интерес

Андрей Крайнов: «Сегодня в той команде, в которой я играл, у неё не было бы шансов»
10 марта 2019 20:13

Андрей Крайнов: «Сегодня в той команде, в которой я играл, у неё не было бы шансов»