Новости по тегу #Андрей Крайнов

Гость нового выпуска проекта «Рецепт настоящего белоруса» – председатель гандбольного клуба «СКА-Минск» Андрей Крайнов.
«Когда в мире гандбол был на низком уровне, французы, немцы, испанцы пригласили Мироновича».
Председатель гандбольного клуба «СКА-Минск» рассказал о своеобразном «конвейере» успеха.
«Мы работаем в 20 общеобразовательных школах Минска. У нас работают 20 тренеров, и набираем с разного возраста».
Смотрите новый выпуск 15 марта в 10:15 на «РТР-Беларусь».
СКА – это история и традиции. Основоположником великой победной эпохи, бесспорно, считается заслуженный тренер СССР и Беларуси Спартак Миронович.
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