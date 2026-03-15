Лукашенко: неуклонное следование Конституции позволяет Беларуси стабильно развиваться и идти вперед

Сегодня, 15 марта, Беларусь отмечает День Конституции. С праздником соотечественников поздравил Александр Лукашенко. Президент отметил, что достижения последних десятилетий, определившие облик современной Беларуси – сильной, успешной, устремленной в будущее, – обусловлены реализацией закрепленных в Основном законе фундаментальных принципов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«В Конституции заложен великий смысл – единственным источником государственной власти и носителем суверенитета является народ, сплоченный важнейшими духовно-нравственными ценностями, доставшимися нам от предков. Неуклонное следование предписаниям Основного Закона позволяет нам стабильно развиваться и уверенно идти вперед, несмотря на сложность геополитической обстановки. Убежден, так будет и в дальнейшем», – отметил глава государства.

Президент сердечно пожелал всем здоровья, добра и новых свершений во имя Отечества.