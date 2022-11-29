Председатель СК: вызывает обеспокоенность рост преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы
Новости Беларуси. Борьба с экстремизмом и киберпреступностью, расследование экономических преступлений, а также настораживающие тенденции, которые отмечают следователи. Эти темы стали ключевыми во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Были определенные тревожные сигналы». Лукашенко заслушал доклад председателя Следственного комитета.
Президент Беларуси принял с докладом председателя Следственного комитета. Александр Лукашенко напомнил о своем поручении оперативно рассматривать уголовные дела экстремистской направленности. Как доложил главе государства Дмитрий Гора, в этом направлении отмечается положительная тенденция: четверть материалов такого характера направлены в суды.
Расставили акценты и в вопросах специального производства. Речь о привлечении к уголовной ответственности лиц, которые скрываются за границей, а также совершили экономические преступления, нанеся огромный ущерб стране. Интересовали Президента и успехи нового подразделения по противодействию киберпреступлениям. Таких правонарушений, увы, меньше не становится. Говорили и о положении дел в целом в Следственном комитете.
Сегодня отмечается увеличение количества случаев так называемого ДТП-мошенничества. О настораживающих тенденциях уже по итогам разговора с Президентом журналистам рассказал председатель Следственного комитета.
Дмитрий Гора, председатель Следственного комитета Беларуси:
Звонят нашим гражданам, как правило, пожилым. Говорят, что родственник попал в ДТП и срочно нужно передать деньги либо следователю, чтобы он это дело как-то правильно расследовал, либо врачу, чтобы он правильно лечил. То есть люди ведутся и теряют огромные деньги. Здесь идет очень большой рост. Это беспокоит. Следующее, что вызывает обеспокоенность, – рост регистрируемых преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы, особенно несовершеннолетних. Здесь мы также отмечаем рост.
По итогам доклада от главы государства прозвучали конкретные поручения. В частности, сосредоточить усилия на окончании расследования уголовных дел экстремистской направленности, но при этом не упускать из виду остальные правонарушения.
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