Председатель СК: вызывает обеспокоенность рост преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы

Новости Беларуси. Борьба с экстремизмом и киберпреступностью, расследование экономических преступлений, а также настораживающие тенденции, которые отмечают следователи. Эти темы стали ключевыми во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси принял с докладом председателя Следственного комитета. Александр Лукашенко напомнил о своем поручении оперативно рассматривать уголовные дела экстремистской направленности. Как доложил главе государства Дмитрий Гора, в этом направлении отмечается положительная тенденция: четверть материалов такого характера направлены в суды.

Расставили акценты и в вопросах специального производства. Речь о привлечении к уголовной ответственности лиц, которые скрываются за границей, а также совершили экономические преступления, нанеся огромный ущерб стране. Интересовали Президента и успехи нового подразделения по противодействию киберпреступлениям. Таких правонарушений, увы, меньше не становится. Говорили и о положении дел в целом в Следственном комитете.