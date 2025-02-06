Лукашенко: необходимо повышать роль представителей звена, которые непосредственно работают с людьми

Буквально в ноябре 2024 года на заседании Президиума Всебелорусского народного собрания был рассмотрен соответствующий проект указа. Тогда участники мероприятия внесли ряд предложений, в том числе принять вместо данного документа закон. Работу проделали. Сегодня главу государства интересует, все ли насущные вопросы отражены в проекте, устранены ли пробелы, которые мешают эффективной работе руководителей на местах. При этом Александр Лукашенко акцентирует внимание – повышение статуса председателей рай- и горисполкомов повлечет и усиление ответственности за развитие города или района. А это неразрывно связано прежде всего с исполнительской дисциплиной, в части которой Президент видит серьезные недоработки в целом по стране.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Идет Год благоустройства и пятилетка качества. И основная нагрузка при реализации поставленных задач ложится на регионы и их руководителей. Поэтому при обсуждении проекта нам следует окончательно определиться и по его форме, и по содержанию, чтобы председатели были еще более мотивированы на результат и эффективно работали. В этой связи хотел бы от вас сегодня услышать, какими кадровыми, экономическими и другими полномочиями предлагается наделить местную власть, чтобы дать возможность решать злободневные вопросы и играть более заметную роль в развитии своего региона; нужен ли для этого проект закона или эффективнее будет работать указ. В зависимости от практики сложившейся и настроения людей. Главное – принципиально принять актуальные, востребованные решения. Я думаю, вы поняли, о чем идет речь. Роль основного звена, которое непосредственно сталкивается с работой с людьми, нам надо повышать.