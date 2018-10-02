Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 3 и 4 октября из-за шквалистого ветра

Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 3 и 4 октября.

По информации Белгидромета, в среду – третьего октября – утром и днем во многих районах страны ожидается усиление ветра. Порывы составят до 15-20 метров в секунду. Ночью и утром этого же дня на большей части Беларуси, а днем по северо-востоку прогнозируется сильный ветер. Его порывы будут до 15-20 метров в секунду.

Точный прогноз погоды на 99%. Когда в Беларуси это станет реальным?

В столице Беларуси прогнозируется сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Ночью и утром в четверг – четвертого октября – ветер будет такой же силы.