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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 3 и 4 октября из-за шквалистого ветра

02 октября 2018 13:31
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Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 3 и 4 октября.

По информации Белгидромета, в среду – третьего октября – утром и днем во многих районах страны ожидается усиление ветра. Порывы составят до 15-20 метров в секунду. Ночью и утром этого же дня на большей части Беларуси, а днем по северо-востоку прогнозируется сильный ветер. Его порывы будут до 15-20 метров в секунду.

Точный прогноз погоды на 99%. Когда в Беларуси это станет реальным?

В столице Беларуси прогнозируется сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Ночью и утром в четверг – четвертого октября – ветер будет такой же силы.

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# Погода в Беларуси # общество

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