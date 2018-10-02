Принять участие в переписи населения Беларуси можно будет через интернет

Новости Беларуси. Белорусы смогут принять участие в переписи посредством интернета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусы смогут принять участие в переписи посредством интернета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Соответствующие корректировки в указ «О проведении в 2019 году переписи населения Республики Беларусь» внес накануне Александр Лукашенко. Респондентам будет предоставлена возможность самостоятельно заполнить необходимые формы в режиме онлайн. Перепись населения пройдет с 4 по 30 октября следующего года с целью разработки государственных прогнозов и программ социально-экономического развития страны.