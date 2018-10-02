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Принять участие в переписи населения Беларуси можно будет через интернет

02 октября 2018 07:14
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Новости Беларуси. Белорусы смогут принять участие в переписи посредством интернета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Принять участие в переписи населения Беларуси можно будет через интернет -1

Соответствующие корректировки в указ «О проведении в 2019 году переписи населения Республики Беларусь» внес накануне Александр Лукашенко. Респондентам будет предоставлена возможность самостоятельно заполнить необходимые формы в режиме онлайн. Перепись населения пройдет с 4 по 30 октября следующего года с целью разработки государственных прогнозов и программ социально-экономического развития страны.

Принять участие в переписи населения Беларуси можно будет через интернет -4

# Интернет # общество # Фотофакт

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