Принять участие в переписи населения Беларуси можно будет через интернет

Соответствующие корректировки в указ «О проведении в 2019 году переписи населения Республики Беларусь» внес накануне Александр Лукашенко. Респондентам будет предоставлена возможность самостоятельно заполнить необходимые формы в режиме онлайн. Перепись населения пройдет с 4 по 30 октября следующего года с целью разработки государственных прогнозов и программ социально-экономического развития страны.