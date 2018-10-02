«Цепная реакция пошла совсем неожиданная». Как конкурс СТВ «Год малой родины» повлиял на любовь, судьбы и туризм
Телеканал СТВ подводит итоги большого конкурса, посвященного Году малой родины и приветствует его триумфаторов в студии программы «Утро. Студия хорошего настроения».
Обладатели первого места Алена Крикштуль и Екатерина Иванова, город Полоцк; Юлия Галабурда – участница проекта, которая заняла второе место, деревня Пешки Березовского района Брестской области.
Юлия Шпилевская, СТВ:
Наш стол сегодня просто завален подарками, приятными бонусами, призами, которые были обещаны нашим победителям. Зонты, которые спасут от любого ветра и любого дождя. Мы поздравляем вас с победой достойной, заслуженной – очень классные работы.
Юрий Царёв, СТВ:
И какой праздник без торта – сладкий подарок для вас! Эти вкусные тортики, на которые мы с Юлей давно уже положили глаз – они ваши. Правда, не все. Один торт отправляется нашему победителю, который занял третье место, но, к сожалению, не смог присутствовать в студии.
Сотни работ и тысячи бесценных кадров. Подводим итоги конкурса СТВ «Год малой Родины»
Юлия Шпилевская:
По объективным причинам. И, тем не менее,
наши поздравления летят Алексею Тюшкевичу из города Берёза.
Подарки и сувениры обязательно найдут своего адресата.
Юрий Царёв:
Расскажите, пожалуйста, специально ли вы создавали к проекту эти работы, или что-то брали из раннего творчества?
Екатерина Иванова, г. Полоцк, победитель конкурса СТВ «Год малой родины»:
Мы бы сказали, что это счастливое совпадение. Просто о том, что в нашей стране проходит Год малой родины, знают все, все слышали. Мы тоже с Алёной уже много лет дружим и постоянно создаём какие-то проекты. Мы вместе работали на региональном телевидении – снимали рок-концерты, чего только не было! Наверное, вот не было видеороликов. Но Алёна у нас просто специалист, я больше – литературу. И мы вместе соединили наши умения,
и получилось такое маленькое признание в любви городу,
где мы выросли, живём, где живут наши дети. И, наверное, оно получилось.
Юрий Царёв:
Действительно, ваш ролик наполнен глубоким текстом, и кажется – это какая-то реальная история. Так ли это, на самом деле?
Алена Крикштуль, г. Полоцк, победитель конкурса СТВ «Год малой родины»:
Можно сказать и так. Потому что одно время я жила в Минске, и когда я вернулась обратно в Полоцк, то посмотрела на этот город немножко другими глазами. Потому что все привыкли видеть город – это история, это древняя архитектура. И я, когда приехала,
увидела этот город немножко другим: тихим, спокойным. Это город с добрыми людьми.
С бабушками, которые сидят на лавочках возле дома, с парами, которые гуляют по Нижнепокровской улице – тоже смотрят на красивые наши места.
Екатерина Иванова:
Хотела бы дополнить, похвалить вашу инициативу, потому что после того, как ролик вышел в эфир, откуда ни возьмись, стали звонить старые однокурсники (мы учились в Минске), которые говорят:
«Вот, мы никогда не были в Полоцке, и нам захотелось приехать в Полоцк». И поехали.
Я даже знаю, что там любовная история, прямо, началась. В этой поездке. Реально так. А другая девушка, которая училась с нами в педколледже, написала: «Это же город моей студенческой юности! Я посмотрела ролик и вспомнила, всплакнула!». То есть, это маленькая история. Даже не то, что мы подпитывали свои амбиции конкурсом.
Так отправили маленький отклик, а цепная реакция пошла совсем неожиданная.
Поэтому здорово, что вы придумали такой конкурс.
Юрий Царёв:
Очень приятно ваши ролики смотреть.
Очень многие ролики, которые приходили к нам на СТВ, глубоко тронули нас.
И поэтому мы хотим вспомнить, как всё начиналось. Посмотрим, какие ещё творческие работы покорили сердца телезрителей.
Сотни работ и тысячи бесценных кадров. Подводим итоги конкурса СТВ «Год малой Родины»
Юлия Шпилевская:
Юлия, Вы сделали ставку не только на красивые пейзажи (их там тоже очень много), но и на людей – у Вас очень много героев. Во-первых, скажите, все ли сразу решались на такой вот контакт? Всё-таки, пожилые люди – кто-то любит общаться, а кто-то, наоборот, достаточно закрытый человек.
Юлия Галабурда, д. Пешки Березовского района Брестской области, призёр конкурса СТВ «Год малой родины»:
Да, я столкнулась с такой проблемой – не все соглашались.
Но я нашла подход, уговаривала – вот, получилось.
Юлия Шпилевская:
А Вы сразу так решили сделать – именно через людей, через их судьбы?
Юлия Галабурда:
Да, я хотела показать именно истории. Повспоминать, как они жили. Как жила деревня раньше. Вспомнить тех людей, которых уже нет. И получилось.
Юлия Шпилевская:
Одна из ваших героинь говорит на своеобразном диалекте. Это особенность Вашего региона или это особенность Вашей героини?Юлия Галабурда:
Нет, это особенность нашего региона, наших деревень. Мы все так говорим.
Юлия Шпилевская:
Немного есть украинский язык.
Очень колоритный язык.
Юлия Галабурда:
Часть украинского, белорусского. Мы все говорим, что это наш «попешковский». Пешки – вообще, это очень маленькая деревня. Там всего несколько улиц. Сейчас там живет около ста человек, наверное.
В основном, это все старожилы уже.
Юлия Галабурда:
Алёна, а у вас удалось какие-то неожиданные тайны и истории о своем городе открыть?
Алена Крикштуль и Екатерина Иванова:
Наверное, да. И
у нас появилось новое творческое желание воплотить другой проект – сделать небольшой фильм.
Да, художественный фильм. Игровой, настоящий, приключенческий. Про Полоцк.
Юрий Царёв:
Как здорово, что наш конкурс дает такой старт новым проектам творческим! И самый приятный момент – вручение подарков.
Юлия Шпилевская:
Спасибо вам за то, что вы украшаете жизнь каждого из белорусов, которые смотрят нашу программу.
Юрий Царёв:
И за творчество! Потому что, действительно, видно, что это сделано с душой и на очень высоком уровне.