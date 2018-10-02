«Цепная реакция пошла совсем неожиданная». Как конкурс СТВ «Год малой родины» повлиял на любовь, судьбы и туризм

Телеканал СТВ подводит итоги большого конкурса, посвященного Году малой родины и приветствует его триумфаторов в студии программы «Утро. Студия хорошего настроения». Обладатели первого места Алена Крикштуль и Екатерина Иванова, город Полоцк; Юлия Галабурда – участница проекта, которая заняла второе место, деревня Пешки Березовского района Брестской области.

Юлия Шпилевская, СТВ:

Наш стол сегодня просто завален подарками, приятными бонусами, призами, которые были обещаны нашим победителям. Зонты, которые спасут от любого ветра и любого дождя. Мы поздравляем вас с победой достойной, заслуженной – очень классные работы.









Юрий Царёв, СТВ:

И какой праздник без торта – сладкий подарок для вас! Эти вкусные тортики, на которые мы с Юлей давно уже положили глаз – они ваши. Правда, не все. Один торт отправляется нашему победителю, который занял третье место, но, к сожалению, не смог присутствовать в студии.



Сотни работ и тысячи бесценных кадров. Подводим итоги конкурса СТВ «Год малой Родины» Юлия Шпилевская:

По объективным причинам. И, тем не менее, наши поздравления летят Алексею Тюшкевичу из города Берёза.

Подарки и сувениры обязательно найдут своего адресата.

Юрий Царёв:

Расскажите, пожалуйста, специально ли вы создавали к проекту эти работы, или что-то брали из раннего творчества?

Екатерина Иванова, г. Полоцк, победитель конкурса СТВ «Год малой родины»:

Мы бы сказали, что это счастливое совпадение. Просто о том, что в нашей стране проходит Год малой родины, знают все, все слышали. Мы тоже с Алёной уже много лет дружим и постоянно создаём какие-то проекты. Мы вместе работали на региональном телевидении – снимали рок-концерты, чего только не было! Наверное, вот не было видеороликов. Но Алёна у нас просто специалист, я больше – литературу. И мы вместе соединили наши умения, и получилось такое маленькое признание в любви городу,

где мы выросли, живём, где живут наши дети. И, наверное, оно получилось.







Юрий Царёв:

Действительно, ваш ролик наполнен глубоким текстом, и кажется – это какая-то реальная история. Так ли это, на самом деле?

Алена Крикштуль, г. Полоцк, победитель конкурса СТВ «Год малой родины»:

Можно сказать и так. Потому что одно время я жила в Минске, и когда я вернулась обратно в Полоцк, то посмотрела на этот город немножко другими глазами. Потому что все привыкли видеть город – это история, это древняя архитектура. И я, когда приехала, увидела этот город немножко другим: тихим, спокойным. Это город с добрыми людьми.

С бабушками, которые сидят на лавочках возле дома, с парами, которые гуляют по Нижнепокровской улице – тоже смотрят на красивые наши места.







Екатерина Иванова:

Хотела бы дополнить, похвалить вашу инициативу, потому что после того, как ролик вышел в эфир, откуда ни возьмись, стали звонить старые однокурсники (мы учились в Минске), которые говорят:

«Вот, мы никогда не были в Полоцке, и нам захотелось приехать в Полоцк». И поехали. Я даже знаю, что там любовная история, прямо, началась. В этой поездке. Реально так. А другая девушка, которая училась с нами в педколледже, написала: «Это же город моей студенческой юности! Я посмотрела ролик и вспомнила, всплакнула!». То есть, это маленькая история. Даже не то, что мы подпитывали свои амбиции конкурсом. Так отправили маленький отклик, а цепная реакция пошла совсем неожиданная.

Поэтому здорово, что вы придумали такой конкурс.







Юрий Царёв:

Очень приятно ваши ролики смотреть.

Очень многие ролики, которые приходили к нам на СТВ, глубоко тронули нас. И поэтому мы хотим вспомнить, как всё начиналось. Посмотрим, какие ещё творческие работы покорили сердца телезрителей. Сотни работ и тысячи бесценных кадров. Подводим итоги конкурса СТВ «Год малой Родины» Юлия Шпилевская:

Юлия, Вы сделали ставку не только на красивые пейзажи (их там тоже очень много), но и на людей – у Вас очень много героев. Во-первых, скажите, все ли сразу решались на такой вот контакт? Всё-таки, пожилые люди – кто-то любит общаться, а кто-то, наоборот, достаточно закрытый человек. Юлия Галабурда, д. Пешки Березовского района Брестской области, призёр конкурса СТВ «Год малой родины»: Да, я столкнулась с такой проблемой – не все соглашались.

Но я нашла подход, уговаривала – вот, получилось.







Юлия Шпилевская:

А Вы сразу так решили сделать – именно через людей, через их судьбы?





Юлия Галабурда:

Да, я хотела показать именно истории. Повспоминать, как они жили. Как жила деревня раньше. Вспомнить тех людей, которых уже нет. И получилось.





Юлия Шпилевская:

Одна из ваших героинь говорит на своеобразном диалекте. Это особенность Вашего региона или это особенность Вашей героини?Юлия Галабурда:

Нет, это особенность нашего региона, наших деревень. Мы все так говорим.

Юлия Шпилевская:

Немного есть украинский язык. Очень колоритный язык. Юлия Галабурда:

Часть украинского, белорусского. Мы все говорим, что это наш «попешковский». Пешки – вообще, это очень маленькая деревня. Там всего несколько улиц. Сейчас там живет около ста человек, наверное. В основном, это все старожилы уже.





Юлия Галабурда:

Алёна, а у вас удалось какие-то неожиданные тайны и истории о своем городе открыть?

Алена Крикштуль и Екатерина Иванова:

Наверное, да. И у нас появилось новое творческое желание воплотить другой проект – сделать небольшой фильм. Да, художественный фильм. Игровой, настоящий, приключенческий. Про Полоцк.

Юрий Царёв:

Как здорово, что наш конкурс дает такой старт новым проектам творческим! И самый приятный момент – вручение подарков.

Юлия Шпилевская:

Спасибо вам за то, что вы украшаете жизнь каждого из белорусов, которые смотрят нашу программу.