Председатель Молодёжного парламента: «Нужны фильмы, которые отражают нашу богатую историю»

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Чего вам не хватает в белорусском кино? Может, каких-то трендовых фильмов, веселеньких? Что вы смотрите вообще?
Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Я мало смотрю фильмов, потому что нет времени на данный вид развлечений. Нам действительно нужны фильмы, которые отражают нашу богатую историю, культуру. Надо экранизировать произведения наших классиков, работать в этом направлении. Конечно же, нужно понимать, что кому-то больше нравятся ужасы, кому-то – комедии, трагедии, исторические фильмы, мюзиклы и так далее. Мне кажется, нужно работать в различных направлениях. Тогда мы сможем найти свою нишу, привлечь больше актеров, найти новые лица и грамотно популяризировать для всех людей. Чтобы человек знал, что от ребенка до пожилого человека он может выбрать себе фильм.
Почему за всю историю было только 6 режиссеров-гениев и что с белорусским кино? Разговор с Александром Ефремовым – подробности.