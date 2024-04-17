Почему за всю историю было только 6 режиссёров-гениев и что с белорусским кино? Разговор с Александром Ефремовым

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым. Мы повторим «Белые Росы»? Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Мы повторим «Белые Росы»?

Александр Ефремов, народный артист Беларуси, режиссер театра и кино:

Зачем? Мы снимем другое кино, которое будет таким же теплым, искренним, человечным, которое расскажет о нас, белорусах, может, даже гораздо больше, чем «Белые Росы». Я думаю, что кардинальное направление, которое необходимо сейчас для современного кино, – это рассказать нам самим о нас самих, о том, чего нам не хватает, чего у нас в избытке и чем конкретно мы должны заниматься. О нашем времени, о наших реальных проблемах. Я сделал первый шаг, как мне кажется, честный шаг в этом направлении в картине «Лист ожидания». Евгений Пустовой:

Есть новые ленты, которые продолжат хорошую традицию говорить о нас самих, нас современных? О новых кинолентах и театральных постановках

Александр Ефремов:

Есть, но пока я не знаю, как это реализуется. Я сейчас занят театром. Мы сейчас делаем, с моей точки зрения, очень важный в направлении краеугольности наших проблем спектакль «Рядовые» по пьесе Дударева. Это та тема, которая когда-то навлекла на нашу киностудию шильду «партизан-фильм». О российском кино Александр Ефремов:

Вольно или невольно мы смотрим на российское кино. Оно сейчас преуспевает. Вдруг, когда запретили западное кино в России показывать, российское кино вспыхнуло. Что оно снимает? Оно снимает исторические фильмы. Екатерину уже, бедняжку, сняли во всех видах, всех сериалах, форматах. Стали снимать сказки. Вполне естественно. И сказки грандиозно снимают! Но где фильмы о том, что сейчас реально происходит в России? Люди устали от чернухи. Дайте возможность убедиться в том, что смысл в жизни есть, что нас ждет что-то радостное. И пошли сказки. «Я мечтаю снять кино о сестрах Азаричевых»

Александр Ефремов:

Я мечтаю снять кино о сестрах Азаричевых. Это две белорусские крестьянки, которые стоят у истоков создания европейского и русского классического балета. Одна из них оказалась в Польше, другая – в Петербурге. Белорусские крестьянки имеют отношение к суперкультуре, классическому балету. Это чрезвычайно интересная история. Евгений Пустовой:

Почему это только мечта пока? Александр Ефремов:

Это требует средств, хорошо написанного сценария. Я пытаюсь сейчас это оформить, сделать. Но хватит ли у меня сил? Но мои идеи меня согревают, и я рассчитываю на то, что это появится в белорусском кино и мы научимся смотреть свое собственное кино, рассуждать по его поводу. Не в судорогах припоминать, когда спрашивают, а чего я смотрел белорусского. А, кажется, ничего не смотрел, но судить буду это чрезвычайно строго. Смотрите белорусское кино, возвращайтесь к нему, интересуйтесь им, заставляйте смотреть и испытывайте к нему хотя бы минимальное уважение. Тогда у нас родится аудитория, которая позволит нам уверенно говорить, что белорусское кино существует. А так только мы, те, кто в кино работают, время от времени говорим: нет, мы есть, вот мы, мы снимаем кино. Молодые люди, смотрите кино! О совместных белорусско-российских проектах

Александр Ефремов:

У меня, наверное, картин 12, которые я сделал вместе с россиянами. Это и «Снайпер. Оружие возмездия», и «Покушение», и «Немец», и «Танкист». Это все с Россией. Там и российские актеры, и белорусские. Есть картины, в которых только белорусские актеры снимались. Да, я сделал кино о врачах, о человеке, который собирается бросить эту страну, бросить свою профессию и уехать. Это реальная проблема. Я знаю, что неплохо смотрится эта картина. Актеров мало, но у меня снялось 11 человек из театра, в котором я руковожу. Кино переживает мировой кризис Александр Ефремов:

Кризис, который переживает кино, – это мировой кризис. У американцев нет достойных картин, которыми бы они хвалились. Надо снимать о себе, о своих проблемах. Для меня в этом путь. Возможно, я ошибаюсь, но я уверен, что нет. Нужно рассказывать о себе, о реальных проблемах, о времени, в котором мы живем. Ефремов про американское кино

Александр Ефремов:

Вы что, нас всех обвиняете в том, что мы смотрим американское кино из-за лакейства? Нет этого. Они, помимо всего прочего, сделали поразительный принцип – изобрели героя. У них первую треть фильма героя бьют по морде, у него все плохо, он все проигрывает. Потом, в последней трети, он вдруг оживает и начинает всех, в свою очередь, бить и достигает всего. Спасает мир от ядерной войны, спасает любимую. В общем он герой, без которого настоящее зрелище не обойдется. Мы тоже воспитываем в нашем кино героя. Мы его ищем и постоянно пытаемся найти. Не всегда это получается. За всю историю было 6 супергениев режиссуры Александр Ефремов:

Есть вещи. Которые нуждаются в профессионалах. Я все время говорю: ребята, талант – это вещь уникальная, штучная. Учитесь профессии, будьте профессиональными. Это касается и актеров, и драматургов, и режиссеров. Супергениев шесть за всю историю – это Тарковский, Феллини, Антониони, Бергман, Куросава. Их всего шесть человек, они создавали свой собственный мир, и это было уникально, неповторимо. Потом идут люди такого уровня, какой был в советском кино. Тот же самый Кончаловский, Никита Михалков, Рязанов, Данелия. А потом идет отряд профессионалов, он тоже уникален, им тоже нужно дорожить. А дальше начинаются халтурщики. Меня иногда убивает невежество моих молодых коллег