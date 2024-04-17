Почему за всю историю было только 6 режиссёров-гениев и что с белорусским кино? Разговор с Александром Ефремовым
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Мы повторим «Белые Росы»?
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Мы повторим «Белые Росы»?
Александр Ефремов, народный артист Беларуси, режиссер театра и кино:
Зачем? Мы снимем другое кино, которое будет таким же теплым, искренним, человечным, которое расскажет о нас, белорусах, может, даже гораздо больше, чем «Белые Росы». Я думаю, что кардинальное направление, которое необходимо сейчас для современного кино, – это рассказать нам самим о нас самих, о том, чего нам не хватает, чего у нас в избытке и чем конкретно мы должны заниматься. О нашем времени, о наших реальных проблемах. Я сделал первый шаг, как мне кажется, честный шаг в этом направлении в картине «Лист ожидания».
Евгений Пустовой:
Есть новые ленты, которые продолжат хорошую традицию говорить о нас самих, нас современных?
О новых кинолентах и театральных постановках
Александр Ефремов:
Есть, но пока я не знаю, как это реализуется. Я сейчас занят театром. Мы сейчас делаем, с моей точки зрения, очень важный в направлении краеугольности наших проблем спектакль «Рядовые» по пьесе Дударева. Это та тема, которая когда-то навлекла на нашу киностудию шильду «партизан-фильм».
О российском кино
Александр Ефремов:
Вольно или невольно мы смотрим на российское кино. Оно сейчас преуспевает. Вдруг, когда запретили западное кино в России показывать, российское кино вспыхнуло. Что оно снимает? Оно снимает исторические фильмы. Екатерину уже, бедняжку, сняли во всех видах, всех сериалах, форматах. Стали снимать сказки. Вполне естественно. И сказки грандиозно снимают! Но где фильмы о том, что сейчас реально происходит в России? Люди устали от чернухи. Дайте возможность убедиться в том, что смысл в жизни есть, что нас ждет что-то радостное. И пошли сказки.
«Я мечтаю снять кино о сестрах Азаричевых»
Александр Ефремов:
Я мечтаю снять кино о сестрах Азаричевых. Это две белорусские крестьянки, которые стоят у истоков создания европейского и русского классического балета. Одна из них оказалась в Польше, другая – в Петербурге. Белорусские крестьянки имеют отношение к суперкультуре, классическому балету. Это чрезвычайно интересная история.
Евгений Пустовой:
Почему это только мечта пока?
Александр Ефремов:
Это требует средств, хорошо написанного сценария. Я пытаюсь сейчас это оформить, сделать. Но хватит ли у меня сил? Но мои идеи меня согревают, и я рассчитываю на то, что это появится в белорусском кино и мы научимся смотреть свое собственное кино, рассуждать по его поводу. Не в судорогах припоминать, когда спрашивают, а чего я смотрел белорусского. А, кажется, ничего не смотрел, но судить буду это чрезвычайно строго. Смотрите белорусское кино, возвращайтесь к нему, интересуйтесь им, заставляйте смотреть и испытывайте к нему хотя бы минимальное уважение. Тогда у нас родится аудитория, которая позволит нам уверенно говорить, что белорусское кино существует. А так только мы, те, кто в кино работают, время от времени говорим: нет, мы есть, вот мы, мы снимаем кино. Молодые люди, смотрите кино!
О совместных белорусско-российских проектах
Александр Ефремов:
У меня, наверное, картин 12, которые я сделал вместе с россиянами. Это и «Снайпер. Оружие возмездия», и «Покушение», и «Немец», и «Танкист». Это все с Россией. Там и российские актеры, и белорусские. Есть картины, в которых только белорусские актеры снимались.
Да, я сделал кино о врачах, о человеке, который собирается бросить эту страну, бросить свою профессию и уехать. Это реальная проблема. Я знаю, что неплохо смотрится эта картина. Актеров мало, но у меня снялось 11 человек из театра, в котором я руковожу.
Кино переживает мировой кризис
Александр Ефремов:
Кризис, который переживает кино, – это мировой кризис. У американцев нет достойных картин, которыми бы они хвалились. Надо снимать о себе, о своих проблемах. Для меня в этом путь. Возможно, я ошибаюсь, но я уверен, что нет. Нужно рассказывать о себе, о реальных проблемах, о времени, в котором мы живем.
Ефремов про американское кино
Александр Ефремов:
Вы что, нас всех обвиняете в том, что мы смотрим американское кино из-за лакейства? Нет этого. Они, помимо всего прочего, сделали поразительный принцип – изобрели героя. У них первую треть фильма героя бьют по морде, у него все плохо, он все проигрывает. Потом, в последней трети, он вдруг оживает и начинает всех, в свою очередь, бить и достигает всего. Спасает мир от ядерной войны, спасает любимую. В общем он герой, без которого настоящее зрелище не обойдется. Мы тоже воспитываем в нашем кино героя. Мы его ищем и постоянно пытаемся найти. Не всегда это получается.
За всю историю было 6 супергениев режиссуры
Александр Ефремов:
Есть вещи. Которые нуждаются в профессионалах. Я все время говорю: ребята, талант – это вещь уникальная, штучная. Учитесь профессии, будьте профессиональными. Это касается и актеров, и драматургов, и режиссеров. Супергениев шесть за всю историю – это Тарковский, Феллини, Антониони, Бергман, Куросава. Их всего шесть человек, они создавали свой собственный мир, и это было уникально, неповторимо. Потом идут люди такого уровня, какой был в советском кино. Тот же самый Кончаловский, Никита Михалков, Рязанов, Данелия. А потом идет отряд профессионалов, он тоже уникален, им тоже нужно дорожить. А дальше начинаются халтурщики.
Меня иногда убивает невежество моих молодых коллег
Александр Ефремов:
Не изображайте из себя страдальцев. Это профессия, которая требует необыкновенных усилий, труда, веры в то, что вы делаете. А если этой веры нет, если вы испуганно шарахаетесь оттого, что меня не поняли, не ходите в эту профессию, занимайтесь чем-нибудь другим. Меня иногда невежество молодых людей, коллег моих, просто убивает. Нужно учиться, искать, понимать, читать, смотреть, интересоваться. А просто так, застыв в позе «я непонятый гений»… Это не судьба и не характер. Это не профессионализм. Нужно просто идти вперед и до конца.
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