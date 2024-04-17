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Гендиректор СТВ о распределении студентов журфака: смотрим на них, рады видеть их в нашей компании

17 апреля 2024 17:06
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Итоги предварительного распределения обсуждали 17 апреля на заседании наблюдательного совета факультета журналистики БГУ. Крупнейшая кузница кадров для СМИ направит молодое пополнение не только в областные центры, но и в районы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гендиректор СТВ о распределении студентов журфака: смотрим на них, рады видеть их в нашей компании-1

К работе приступят хорошо подготовленные специалисты – особый упор на факультете делается на практику. Во время обучения у студентов есть возможность получать опыт в ведущих республиканских СМИ. Этот процесс активно курируют сами заказчики кадров – именно на это руководителей СМИ нацеливал Президент.

Гендиректор СТВ о распределении студентов журфака: смотрим на них, рады видеть их в нашей компании-4

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Практикоориентированность – это одна из основных идей, которую мы сейчас реализуем через наблюдательный совет. И, конечно, сегодняшнее заседание было как раз и посвящено распределению будущих выпускников. Мы этих ребят оценивали на протяжении их учебы. Кто-то у нас был на практике, кто-то у нас уже работает по договору подряда. Поэтому мы заинтересованы в выпускниках. Мы делаем новости, берем как и журналистов, так и веб-журналистов, кого-то редакторами. Поэтому смотрим на них, очень рады видеть их в нашей компании.

Гендиректор СТВ о распределении студентов журфака: смотрим на них, рады видеть их в нашей компании-7

В условиях гибридных войн и попыток деструктивного влияния на массовое сознание подготовка хороших кадров – одна из ключевых задач. Журналист сегодня не просто медиатворец, но фактически боец информационного фронта. Поэтому подходы к обучению молодых специалистов меняются: так, в 2023 году факультет журналистики БГУ сократил список специальностей до двух. Кроме того, там решили отказаться от платной формы получения образования.

# Распределение # общество # Александр Осенко

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