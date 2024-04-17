Азарёнок: соберётся ВНС – и Лукашенко не даст никому скучать! Впрягайтесь и работайте!

Григорий Азаренок, СТВ:

Все. Дата и время определены. Задачи поставлены. 24-25 апреля пройдет Всебелорусское народное собрание. Уже в седьмой раз. Но сейчас в конституционном статусе.

Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

Батька раз за разом, обращаясь к разным людям, к разным группам и на разные темы, будь то производство, промышленность, сельское хозяйство или идеология, или любая другая сфера, говорит: ломайте себя, ломайте стереотипы, ломайте все, что вам мешает, преодолевайте энтропию, косность, шаблоны, горите и освящайте всем путь!

Вот, например, вчера по аграрной отрасли. В этом году мы должны произвести продукции на 6-7 % больше и ориентироваться в экспорте на цифру в девять миллиардов долларов. Сложно? Да, но мы должны решить эти задачи. Обращаюсь к руководителям всех уровней. Вам всегда должно быть мало вашего успеха.

Вот ведь как. Любая проблема должна быть радостью. Один православный адвокат поделился однажды такой мудростью: если ты затеял дело, и оно пошло легко, хорошо, без сучка и задоринки – значит, бесам оно и неинтересно, значит дрянь ты придумал, фигню какую-то, Богу не угодную, и не чинят враги его тебе препятствий. А если то тут санкции, а тут обрубают расчеты, а тут смеются, а тут ищут компроматы, то это рогатые за ноги хватают! Значит, боятся тебя. Значит, дело твое им не нравится.

И ведь с самого первого дня президентства нашего Батьки так и было. Сколько было врагов, а сколько было соблазнов, сколько было лжи и клеветы, сколько бабла вбухали, чтобы дело его сломать.