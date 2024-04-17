Азарёнок: соберётся ВНС – и Лукашенко не даст никому скучать! Впрягайтесь и работайте!

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его рубрика «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его рубрика «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
Все. Дата и время определены. Задачи поставлены. 24-25 апреля пройдет Всебелорусское народное собрание. Уже в седьмой раз. Но сейчас в конституционном статусе.
Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.
Батька раз за разом, обращаясь к разным людям, к разным группам и на разные темы, будь то производство, промышленность, сельское хозяйство или идеология, или любая другая сфера, говорит: ломайте себя, ломайте стереотипы, ломайте все, что вам мешает, преодолевайте энтропию, косность, шаблоны, горите и освящайте всем путь!
Вот, например, вчера по аграрной отрасли. В этом году мы должны произвести продукции на 6-7 % больше и ориентироваться в экспорте на цифру в девять миллиардов долларов. Сложно? Да, но мы должны решить эти задачи. Обращаюсь к руководителям всех уровней. Вам всегда должно быть мало вашего успеха.
Вот ведь как. Любая проблема должна быть радостью. Один православный адвокат поделился однажды такой мудростью: если ты затеял дело, и оно пошло легко, хорошо, без сучка и задоринки – значит, бесам оно и неинтересно, значит дрянь ты придумал, фигню какую-то, Богу не угодную, и не чинят враги его тебе препятствий. А если то тут санкции, а тут обрубают расчеты, а тут смеются, а тут ищут компроматы, то это рогатые за ноги хватают! Значит, боятся тебя. Значит, дело твое им не нравится.
И ведь с самого первого дня президентства нашего Батьки так и было. Сколько было врагов, а сколько было соблазнов, сколько было лжи и клеветы, сколько бабла вбухали, чтобы дело его сломать.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Дорогие соотечественники, уважаемые делегаты, зарубежные гости! С волнением приступаю к своему докладу на первом в истории Всебелорусским народным собранием! Мы стоим перед выбором: или Беларусь будет оставаться заложницей в руках жаждущих реванша за свои поражения политиков, или же мы установим надлежащий правопорядок и направим свои все силы, силы народа на решение неотложных проблем. В эти дни решается судьба не Президента Лукашенко, не института президентства, а судьба всего белорусского народа, будущее наших детей и внуков! В этом зале полномочные избранники народа, делегированные всей трудовой Беларусью, именно ваше мнение будет иметь определяющее значение для меня при принятии важнейших политических решений. Я думаю, и для других институтов государственной власти. Власть должна подчиняться только воле народа!
Оголтелые девяностые и бешеная инфляция! Как и когда проводили I Всебелорусское народное собрание?
Григорий Азаренок:
Но не сломали. Ни мытьем, ни катаньем, ни угрозами, ни пулями, ни сладкими посылами. Еще на заре президентства шираки и клинтоны обхаживали Батьку, вились бесы, сладкие речи плели. Но произошло то, что сломало их шаблоны, что выбило их гнилые челюсти. Молодой белорус не прогнулся под них, не поверил в их байки и песни! И когда все перед ними кланялись, когда все холуйствовали, когда все перед ними на колени падали, только один Батька сделал, как былинный богатырь!
Но на такое дух надо. Энергия. Вера в святость твоего дела. Этой энергией Батька насытил умиравшую тогда Беларусь, и она ожила, и стряхнула с себя смрад подлого Верховного совета, этого клубка лжи, интриг, демократии, подлости, скотства и холуйства. Растоптал его. И вперед вышли державные люди.
А ведь как легко было бы плыть по течению. Расслабиться, разлагаться. Получать кредиты от МВФ. Воровать. Почивать на лаврах. И не было бы никаких постоянных попыток майданов, никаких революций, Запад быстро народ превращает в скот. Но нет! Каждый день ломка, преодоление, вперед, наверх, ради родной Беларуси! Так оставим косность. Тупость. Чванство. Чинодральство. Будем ломать себя. Каждый день ломать. Ломать себя, чтобы строить Беларусь!
Пусть же появится азарт у государственных людей. Азарт, потому что мы не такие, как все. Азарт от масштаба задач. Азарт от того, что нас хотят убить. Азарт и веселость, и блеск в глазах, чтобы быть на Батьку похожими. Соберется ВНС. И Лукашенко не даст никому скучать. Впрягайтесь и работайте, сказал Батька. Поглубже борозду!
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