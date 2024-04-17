Бывших спасателей не бывает – в Минске чествовали ветеранов подразделений МЧС

На их счету сотни спасенных жизней и ликвидация крупных чрезвычайных ситуаций. Ветеранов органов и подразделений МЧС чествовали в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественная церемония прошла в музее истории Великой Отечественной войны.

Тех, кто посвятил свою жизнь нелегкой профессии и стоял у истоков создания современной службы МЧС, поздравил министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский. За многолетнюю службу и преданность делу ветеранам вручили юбилейные медали и грамоты. Не зря говорят, что бывших спасателей не бывает – даже завершив карьеру, многие продолжают поддерживать контакты с коллективами и передают накопленные знания молодым специалистам.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Это люди достойные. Многие награждены государственными наградами. Они вписали по-настоящему историческую, героическую летопись современного Министерства по чрезвычайным ситуациям. И, конечно же, в переходный период, они явились родоначальниками современного Министерства по чрезвычайным ситуациям, которое создавалось, укреплялось и совершенствовалось для развития спасательного ведомства.