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Бывших спасателей не бывает – в Минске чествовали ветеранов подразделений МЧС

17 апреля 2024 17:18
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На их счету сотни спасенных жизней и ликвидация крупных чрезвычайных ситуаций. Ветеранов органов и подразделений МЧС чествовали в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественная церемония прошла в музее истории Великой Отечественной войны.

Бывших спасателей не бывает – в Минске чествовали ветеранов подразделений МЧС-1

Тех, кто посвятил свою жизнь нелегкой профессии и стоял у истоков создания современной службы МЧС, поздравил министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский. За многолетнюю службу и преданность делу ветеранам вручили юбилейные медали и грамоты. Не зря говорят, что бывших спасателей не бывает – даже завершив карьеру, многие продолжают поддерживать контакты с коллективами и передают накопленные знания молодым специалистам.

Бывших спасателей не бывает – в Минске чествовали ветеранов подразделений МЧС-4

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Это люди достойные. Многие награждены государственными наградами. Они вписали по-настоящему историческую, героическую летопись современного Министерства по чрезвычайным ситуациям. И, конечно же, в переходный период, они явились родоначальниками современного Министерства по чрезвычайным ситуациям, которое создавалось, укреплялось и совершенствовалось для развития спасательного ведомства.

Бывших спасателей не бывает – в Минске чествовали ветеранов подразделений МЧС-7

В завершение торжественной части участники мероприятия возложили цветы к стеле «Минск – город-герой».

# МЧС Беларуси # общество # Вадим Синявский

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