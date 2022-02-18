Председатель Минской областной комиссии по референдуму: при комиссиях аккредитовано более 8400 наблюдателей

Новости Беларуси. Наблюдатели от СНГ высоко оценивают готовность Минской области к проведению референдума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В регионе работают около 30 экспертов. Они знакомятся с оснащенностью территориальных участковых комиссий, а также с общим ходом подготовки к голосованию.

Оксана Таранда, председатель Минской областной комиссии по референдуму:

Аккредитовано при участковых и территориальных комиссиях более 8 400 наблюдателей. Это национальные наблюдатели, которые выдвигаются от граждан путем подачи заявления, от общественных организаций, от трудовых коллективов. Сколько будет наблюдателей ко дню голосования, сегодня трудно говорить, потому что они могут аккредитовываться буквально до самого дня голосования. Миссия международных наблюдателей аккредитуется Центральной избирательной комиссией.

Сейчас в регионе работают около 30 долгосрочных наблюдателей от СНГ. Прибытие основного состава ожидается за несколько дней до 27 февраля.