«Практикуем самосбор». В хозяйстве Минской области выращивают фрукты и ягоды и приглашают желающих за урожаем и саженцами

Новости Беларуси. Садоводы Минщины завершают подготовку к сезону сбора фруктов и ягод, пропалывают и подкармливают культуры, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Круглосуточно на полях дежурят и работники фермерского хозяйства «Дивный сад». Здесь выращивают десятки плодовых деревьев и ягод – это разные сорта яблок, груш, слив, клубники и земляники. Урожаем обеспечивают не только внутренний, но и внешний рынок. Сбор начнут уже через месяц. Подробности в сюжете Юлии Минич.

Юлия Минич, корреспондент:

Груши, яблоки, сливы и алыча. И это только малая часть. Здесь можно попробовать ягоды и фрукты на любой вкус. Многое белорусской селекции. Есть в хозяйстве и саженцы.

А начиналось все с 17 гектаров. Сейчас площади разрослись до 60. Фермер Виктор Ашуркевич даже смеется, ему как будто мало. Всего на территории более 10 плодовых культур.

За саженцами приезжают жители не только района, но и всей области. Особым успехом пользуется клубника.

Виктор Ашуркевич, фермер:

Мы практикуем самосбор, поэтому во время самосбора у нас тут очень много машин, порядка сотни в выходные. Люди сами себе собирают ягоды – клубнику, вишню, сливы. Не забывают минчане нас. Здесь работаешь в постоянном режиме. Ну а взвесить, сколько тут души – нет пока таких измерительных приборов.

Ежедневно на всей территории работают всего 15 человек. И это благодаря переходу на механизацию. Юрий Адамович в хозяйстве восьмой год. Сейчас с напарником занимается прополкой культур. В помощь новенький трактор.