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«Очень жалко расставаться со школой». Выпускники Минской области о поступлении и планах на будущее

27 мая 2021 14:24
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Новости Беларуси. Последний звонок для 11-классников прозвучит в эту субботу, 29 мая. В Минской области аттестаты об окончании школ получат более 7000 выпускников. Каждый район самостоятельно выбирает вариант вручения документа об образовании и проведения выпускных, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Чтобы встретить рассвет, понадобится сопровождение. Стало известно, по каким правилам пройдут выпускные в 2021 году

«Очень жалко расставаться со школой». Выпускники Минской области о поступлении и планах на будущее-1

К торжественному дню готова и гимназия № 1 Воложина. Здесь 18 выпускников. Из них три претендента на золотую медаль. Сейчас ребята активно готовятся к сдаче экзаменов, но впереди последний звонок и выпускной. Скоро пары закружатся в ритме вальса. Чтобы отточить движения, ребятам понадобилось три недели.

«Очень жалко расставаться со школой». Выпускники Минской области о поступлении и планах на будущее-4

Юлия Василевская, учащаяся гимназии № 1 Воложина:
Очень жалко расставаться со школой, потому что мы провели здесь достаточно огромное количество нашего времени, сдружились со всеми.

«Очень жалко расставаться со школой». Выпускники Минской области о поступлении и планах на будущее-7

Родион Тавгень, учащийся гимназии № 1 Воложина:
Поступление – это новый этап в жизни, поэтому очень этого жду. Планы на будущее – конечно, поступить. Конечно, каждый хочет поступить на бюджет, я в том числе. Поэтому буду делать все возможное для этого.

«Очень жалко расставаться со школой». Выпускники Минской области о поступлении и планах на будущее-10

Елена Клачко, директор гимназии № 1 Воложина:
Готовимся к итоговой аттестации, то есть все материалы, которые касаются оформления, организационная работа по проведению итоговой аттестации уже все давным-давно готово, все подписано, ребята ознакомлены, законные представители ознакомлены. И с 1 июня начинаем выпускные экзамены 9, 11 классов.

«Очень жалко расставаться со школой». Выпускники Минской области о поступлении и планах на будущее-13

Экзамены в гимназии, как и в других учреждениях образования, пройдут с учетом противоэпидемиологических мер. Также выпускники будут приходить строго по графику с пятиминутным перерывом, чтобы каждый смог измерить температуру и обработать руки антисептиком.

# Школы в Беларуси # общество # Юлия Василевская # Родион Тавгень # Елена Клачко # Фотофакт

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