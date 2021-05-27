«Очень жалко расставаться со школой». Выпускники Минской области о поступлении и планах на будущее

Новости Беларуси. Последний звонок для 11-классников прозвучит в эту субботу, 29 мая. В Минской области аттестаты об окончании школ получат более 7000 выпускников. Каждый район самостоятельно выбирает вариант вручения документа об образовании и проведения выпускных, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Чтобы встретить рассвет, понадобится сопровождение. Стало известно, по каким правилам пройдут выпускные в 2021 году

К торжественному дню готова и гимназия № 1 Воложина. Здесь 18 выпускников. Из них три претендента на золотую медаль. Сейчас ребята активно готовятся к сдаче экзаменов, но впереди последний звонок и выпускной. Скоро пары закружатся в ритме вальса. Чтобы отточить движения, ребятам понадобилось три недели.

Юлия Василевская, учащаяся гимназии № 1 Воложина:

Очень жалко расставаться со школой, потому что мы провели здесь достаточно огромное количество нашего времени, сдружились со всеми.

Родион Тавгень, учащийся гимназии № 1 Воложина:

Поступление – это новый этап в жизни, поэтому очень этого жду. Планы на будущее – конечно, поступить. Конечно, каждый хочет поступить на бюджет, я в том числе. Поэтому буду делать все возможное для этого.

Елена Клачко, директор гимназии № 1 Воложина:

Готовимся к итоговой аттестации, то есть все материалы, которые касаются оформления, организационная работа по проведению итоговой аттестации – уже все давным-давно готово, все подписано, ребята ознакомлены, законные представители ознакомлены. И с 1 июня начинаем выпускные экзамены 9, 11 классов.