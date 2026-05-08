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РЖД сообщило число пассажиров местных поездов РФ-Беларусь

08 мая 2026 16:54
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За первый месяц работы пригородных поездов между Беларусью и Россией ими воспользовались более 5,5 тыс. пассажиров. Об этом сообщили в РЖД.

На маршруте Смоленск – Витебск перевезено свыше 2,8 тыс. человек, на направлении Смоленск – Орша – около 2,7 тыс. пассажиров.

Летом между Смоленском и Оршей будут курсировать до трех пар поездов в сутки. Поезда Смоленск – Витебск ходят ежедневно, а в выходные назначаются дополнительные рейсы. В периоды повышенного спроса также вводятся дополнительные поезда. Пригородное железнодорожное сообщение между Беларусью и Россией запустили 2 апреля по решению Высшего госсовета Союзного государства. В дальнейшем число трансграничных маршрутов может увеличиться.

Фото: pixabay

# Международная политика

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