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Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с Путиным – о чем будут говорить лидеры

08 мая 2026 16:53
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Начинаем этот пятничный эфир из Москвы. Именно сюда несколько часов назад с рабочим визитом прибыл Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава белорусского государства по приглашению российского лидера вместе с другими высокими зарубежными гостями примет участие в торжествах в честь годовщины Великой Победы.

Начался рабочий визит Лукашенко в Россию.

Это завтра, 9 мая, ну а в ближайшее время сегодня запланирована двусторонняя встреча Президентов Беларуси и России. Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят широкий круг актуальных тем. В повестке переговоров, разумеется, и текущие вопросы союзного сотрудничества белорусско-российской интеграционной двойки, и международная повестка, и обстановка в нашем регионе.

Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с Путиным – о чем будут говорить лидеры-2

В московском аэропорту «Внуково» белорусский борт номер один приземлился днем. У трапа Александра Лукашенко встречали заместитель министра иностранных дел, пул чиновников государственного протокола и Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Юрий Селиверстов. Во время встречи царила праздничная атмосфера.

Вскоре ожидаются переговоры Президентов, во время встречи предполагается церемония фотографирования, затем главы государств после короткой протокольной части удалятся в Голубую гостиную Московского Кремля и продолжат общение без прессы в формате рабочего ужина. Ожидается участие еще двух Президентов – Казахстана и Узбекистана.

Повестка обсуждения широкая. Пресс-службы глав государств не анонсировали подробности и предстоящую повестку встречи. В экономическом плане, несмотря на санкционное давление и сложности в российской экономике, задачи стоят весьма нетривиальные.

Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с Путиным – о чем будут говорить лидеры-4

Юрий Селиверстов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:
Задачи стоят серьезные, и нам надо повышать и качество, и, к сожалению, есть у наших производителей вопросы, что в связи с более жесткой денежно-кредитной политикой сложнее брать российским потребителям наши товары, но и нам не надо в этом плане отставать. Подробнее читайте тут.

Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с Путиным – о чем будут говорить лидеры-6

Каждый год 9 Мая в Москву слетаются иностранные лидеры. И дело не только и не столько в публичной церемонии – параде и возложении цветов к Могиле Неизвестного Солдата. Посещение российской столицы в эти дни – редкая возможность провести официальные переговоры и сверить часы с Москвой.

В этом году, несмотря на решение не повторять размах 2025-го юбилейного празднования, парад сократили до 40 минут и отказались от демонстрации техники, ожидается присутствие порядка 10 лидеров государств.

# Союзное государство # Александр Лукашенко # Юрий Селиверстов # Владимир Путин

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