Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с Путиным – о чем будут говорить лидеры

Начинаем этот пятничный эфир из Москвы. Именно сюда несколько часов назад с рабочим визитом прибыл Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава белорусского государства по приглашению российского лидера вместе с другими высокими зарубежными гостями примет участие в торжествах в честь годовщины Великой Победы. Начался рабочий визит Лукашенко в Россию. Это завтра, 9 мая, ну а в ближайшее время сегодня запланирована двусторонняя встреча Президентов Беларуси и России. Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят широкий круг актуальных тем. В повестке переговоров, разумеется, и текущие вопросы союзного сотрудничества белорусско-российской интеграционной двойки, и международная повестка, и обстановка в нашем регионе.

В московском аэропорту «Внуково» белорусский борт номер один приземлился днем. У трапа Александра Лукашенко встречали заместитель министра иностранных дел, пул чиновников государственного протокола и Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Юрий Селиверстов. Во время встречи царила праздничная атмосфера. Вскоре ожидаются переговоры Президентов, во время встречи предполагается церемония фотографирования, затем главы государств после короткой протокольной части удалятся в Голубую гостиную Московского Кремля и продолжат общение без прессы в формате рабочего ужина. Ожидается участие еще двух Президентов – Казахстана и Узбекистана. Повестка обсуждения широкая. Пресс-службы глав государств не анонсировали подробности и предстоящую повестку встречи. В экономическом плане, несмотря на санкционное давление и сложности в российской экономике, задачи стоят весьма нетривиальные.

Юрий Селиверстов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

Задачи стоят серьезные, и нам надо повышать и качество, и, к сожалению, есть у наших производителей вопросы, что в связи с более жесткой денежно-кредитной политикой сложнее брать российским потребителям наши товары, но и нам не надо в этом плане отставать. Подробнее читайте тут.