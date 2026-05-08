Ну а сейчас о весьма показательной истории, произошедшей в Латвии, которой в прямом смысле прилетело оттуда, откуда в Риге, собственно, и не ждали. Министр обороны Андрис Спрудс заявил, что готов уйти в отставку из-за ночного инцидента, когда через латвийское небо пролетали украинские беспилотники. Их вовремя не сбили, и один из дронов врезался в нефтебазу в Резекне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Латвийская оппозиция потребовала головы министра, а премьер Эвика Силиня принялась выгораживать коллегу по Сейму, заявив, мол, «что-то не сработало». Но «что-то» – это, мягко говоря, перевести на нейтрально-дипломатический язык тотальный провал в работе ПВО. Подобные инциденты уже случались. Обычно споры упирались в то, чей это дрон. Но на этот раз глава Минобороны Латвии сам подтвердил: беспилотники украинские, запущены Киевом для ударов по России, но по ошибке они упали на латвийской территории.

И тем не менее МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России и вручил ему ноту протеста. В чем виновата Москва, правда, непонятно. В итоге ситуация вскрыла сразу несколько слоев абсурда. Европейцы делают вид, что ничего не происходит, и сами взращивают зависимость от своего протеже, превращая себя в транзитную территорию для ударов по России. Однако системы радиоэлектронной борьбы российской армии тоже не дремлют и рано или поздно расплата за такую близорукость станет неизбежной.