Для нас май – месяц Великой Победы. А что празднует Европа? Муковозчик

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Для нас с вами май – это месяц Великой Победы. А что празднуют по соседству с нами те, которых мы же тогда и освободили? В 2004 году Генеральная ассамблея ООН «предложила выбрать один или оба дня (8-9 мая) для мероприятий, посвященных памяти жертв войны». Вот с того момента Европа, облегченно вздохнув, перестала праздновать нашу Победу – теперь 8 мая они отмечают «День памяти и примирения, посвященный всем жертвам Второй мировой войны».

Играют во всепрощенчество, мол, и ты прав, Адольф, и вы, его жертвы? Или надоело платить за Холокост, давайте уже обнимемся, друзья? Или нью-нацизм уж очень долго корежило от своего тогдашнего проигрыша, теперь можно передохнуть и собраться с силами? Давайте присмотримся повнимательней.

Скажем, все ли знают или многие ли помнят, что концентрационные лагеря – это британское изобретение? На карте мира есть десятки мест в Южной Африке, Кении, Индии, Австралии, где Британия в реале отрабатывала технологии подавления и фильтрации местного населения. Это, на минуточку, тысячи и тысячи погибших женщин, стариков и детей – и это до Гитлера.

Не удивительно, что Адольф и его ближайшее окружение достаточно долго с восхищением смотрели в сторону Туманного Альбиона. Того места, где чисто британская идеология «бремени белого человека» стала отличным моральным и мировоззренческим фундаментом для расовых теорий Третьего рейха.

К искажениям истории и даже к наглым фальсификациям англосаксов мы с вами, похоже, уже начинаем привыкать. Лишь хлопаем руками по бокам, когда западная пресса пишет про освобождение англосаксами Аушвица – тогда как фабрику смерти в Освенциме остановил советский солдат, он один и только он.

Мы лишь фыркаем, услыхав в очередной раз от вашингтонской администрации, что фашизм в Европе победили американцы. Может, и британцы тоже чуть помогли, может быть, хотя это и неважно. А больше никого и не было, говорят в Белом доме.

Так вы, быть может, думаете, что это началось с Трампа? Нет! Это началось гораздо раньше: переписывать историю стали сразу после окончания холодной войны, а публичные фальсификации начались при Обаме. Он говорил, что «Вторую мировую войну выиграли американцы». Отмечая 70-летие ее окончания, он похвалил Японию, но даже не упомянул Китай. Он не поехал в Москву в 2015 году на празднование юбилея Великой Победы.

Есть и в Европе страны, мнящие себя «победителями нацизма». Хотя как раз нацизм практически вся Европа приняла не моргнув глазом. И то сказать: для большинства общеевропейцев мало что изменилось с приходом к ним гитлеровцев. Что бы они сейчас о своей «борьбе» ни говорили.