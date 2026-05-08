Работники МЧС и коммунальные службы в Минске ликвидируют последствия подтоплений

Подразделения МЧС и коммунальные службы Минска ликвидируют последствия непогоды. Из-за обильного дождя подтоплены семь участков дорог – преимущественно во Фрунзенском районе. Падения деревьев не зафиксированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В столице наблюдались перебои в работе общественного транспорта. На данный момент движение автобусов и троллейбусов восстановлено. Спасатели оказывают помощь в расчистке ливневой канализации и откачке воды. Также работники МЧС отбуксировали два легковых автомобиля. По оперативным данным, пострадавших нет. Продолжается мониторинг складывающейся обстановки. Жителей и гостей города призывают в случае чрезвычайной ситуации сообщать по номерам 101 или 112.