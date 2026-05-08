В Берлине у мемориала советским воинам мужчина на камеру сжег георгиевскую ленту
Основание, как тогда казалось, прочный фундамент будущего мира, заложили в 1945-м – безусловно, поворотном в истории человечества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но в какой момент часть этого послевоенного мирового сообщества свернула с мирного пути? А, быть может, трудноизлечимый вирус нацизма просто спал, чтобы страшным и чудовищным образом дать о себе знать спустя много десятилетий? Чтобы та часть Европы, которая декларирует себя «единой», в основу этого «единства» в том числе положила ненависть к истории Второй мировой войны.
И, быть может, это самая страшная версия прочтения фразы: «История имеет свойство повторяться»? Речь о таком эпизоде, который невозможно понять, а еще больше простить.
В Берлине у мемориала советским воинам мужчина на камеру сжигает георгиевскую ленту. И к такому акту вандализма полиция современной немецкой столицы оказалась полностью равнодушной.
Русские уже начали готовить вот это, георгиевские ленточки, которые запрещены. Тем не менее мы уже видим здесь цветы, завернутые в такие ленты. Вот так и выполняются постановления берлинских властей. Я надеюсь, что полицейские на выходных обратят внимание на это.
Власти Берлина в эти дни запретили советские и российские флаги, знаки отличия и военную форму. Сделано это ради безопасности украинских беженцев, которых якобы пугает подобная символика. А вот о чувствах тех, кто все же чтит память павших красноармейцев, не позаботился никто.
Для меня это лучший праздник в году, самый важный, это просто традиции. Я училась в Москве, и там это всегда был очень важный праздник, потому что именно тогда в Германии был побежден фашизм и немцы были освобождены. А то, что здесь запрещают все русское, я считаю возмутительным. В прошлом году я испытала это на себе. Нельзя было даже слушать русские песни. Это абсурд.
И хоть европолитики пытаются растоптать память о советском солдате штрафами и ограничениями, память народная все равно находит лазейки. В Прибалтике люди уже начали возлагать цветы к мемориалам или тем местам, где когда-то были памятники.
Это пока не запрещено, как и не запрещено выезжать за границу. Сегодня тысячи жителей Эстонии отправились на КПП в окрестностях Нарвы. Люди едут в Россию, чтобы услышать военные песни у стен Ивангородской крепости, которые в День Победы будут звучать на два берега.