Основание, как тогда казалось, прочный фундамент будущего мира, заложили в 1945-м – безусловно, поворотном в истории человечества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но в какой момент часть этого послевоенного мирового сообщества свернула с мирного пути? А, быть может, трудноизлечимый вирус нацизма просто спал, чтобы страшным и чудовищным образом дать о себе знать спустя много десятилетий? Чтобы та часть Европы, которая декларирует себя «единой», в основу этого «единства» в том числе положила ненависть к истории Второй мировой войны. И, быть может, это самая страшная версия прочтения фразы: «История имеет свойство повторяться»? Речь о таком эпизоде, который невозможно понять, а еще больше простить. В Берлине у мемориала советским воинам мужчина на камеру сжигает георгиевскую ленту. И к такому акту вандализма полиция современной немецкой столицы оказалась полностью равнодушной.

Русские уже начали готовить вот это, георгиевские ленточки, которые запрещены. Тем не менее мы уже видим здесь цветы, завернутые в такие ленты. Вот так и выполняются постановления берлинских властей. Я надеюсь, что полицейские на выходных обратят внимание на это. Власти Берлина в эти дни запретили советские и российские флаги, знаки отличия и военную форму. Сделано это ради безопасности украинских беженцев, которых якобы пугает подобная символика. А вот о чувствах тех, кто все же чтит память павших красноармейцев, не позаботился никто.