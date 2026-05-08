Прямой эфир

Минлесхоз держит на контроле ситуацию с пожаром в Чернобыльской зоне отчуждения

08 мая 2026 13:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Министерство лесного хозяйства держит на контроле ситуацию с пожаром в Чернобыльской зоне отчуждения. На территории Беларуси огня нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Минлесхоз держит на контроле ситуацию с пожаром в Чернобыльской зоне отчуждения-2

Специалисты произвели замеры радиационного фона – изменений не зафиксировали. Ведомство внимательно следит за обстановкой, в том числе благодаря камерам видеонаблюдения в лесах. Известно, что площадь возгорания превышает 1100 гектаров. 

Минлесхоз: лесной пожар со стороны Чернобыльской АЭС на территорию Беларуси не перешел.

Минлесхоз держит на контроле ситуацию с пожаром в Чернобыльской зоне отчуждения-4

Александр Угрин, начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства:
С целью обеспечения пожарной безопасности на территории лесного фонда, государственными лесохозяйственными учреждениями осуществляется целый комплекс лесоохранных мероприятий, которые включают в себя и дежурство лесопожарных формирований, наблюдение за состоянием лесного фонда, а также противопожарное обустройство лесного фонда. В первую очередь, это создание и уходы за минерализованными полосами, противопожарными разрывами. 

Ранее в Министерстве лесного хозяйства также предупредили об угрозе трансграничного пожара на юге Беларуси. Однако на данный момент угроза снята. 

# МЧС Беларуси # Государственная лесная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Работники МЧС и коммунальные службы в Минске ликвидируют последствия подтоплений
08 мая 2026 13:48

Работники МЧС и коммунальные службы в Минске ликвидируют последствия подтоплений

9 Мая сотрудники МВД Беларуси будут нести службу в усиленном режиме
08 мая 2026 13:43

9 Мая сотрудники МВД Беларуси будут нести службу в усиленном режиме

Общенациональная минута молчания пройдет 9 Мая в Беларуси
08 мая 2026 13:40

Общенациональная минута молчания пройдет 9 Мая в Беларуси

Национальный аэропорт Минск сообщил о возможных изменениях в расписании рейсов
08 мая 2026 13:38

Национальный аэропорт Минск сообщил о возможных изменениях в расписании рейсов

Сотрудничество с Россией продвигается в позитивном ключе – Селиверстов
08 мая 2026 13:38

Сотрудничество с Россией продвигается в позитивном ключе – Селиверстов

В Минске затопило улицы, машины «плывут», произошла остановка общественного транспорта
08 мая 2026 13:32

В Минске затопило улицы, машины «плывут», произошла остановка общественного транспорта

МЧС Беларуси предупреждает о возможном затоплении улиц во время грозы
08 мая 2026 12:37

МЧС Беларуси предупреждает о возможном затоплении улиц во время грозы

В БНТУ открыли новый 12-этажный корпус: с гостиницей и библиотекой
08 мая 2026 11:38

В БНТУ открыли новый 12-этажный корпус: с гостиницей и библиотекой

В Минске расширят Долгиновский тракт – сколько времени это займет
08 мая 2026 11:26

В Минске расширят Долгиновский тракт – сколько времени это займет

В Минске открыли новый учебный корпус энергетического факультета БНТУ
08 мая 2026 11:24

В Минске открыли новый учебный корпус энергетического факультета БНТУ

Общенациональная минута молчания пройдет в полдень 9 Мая
08 мая 2026 11:06

Общенациональная минута молчания пройдет в полдень 9 Мая

В Гродно прошел ежегодный патриотический флешмоб «Вальс Победы»
08 мая 2026 11:04

В Гродно прошел ежегодный патриотический флешмоб «Вальс Победы»