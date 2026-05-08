Минлесхоз держит на контроле ситуацию с пожаром в Чернобыльской зоне отчуждения

Министерство лесного хозяйства держит на контроле ситуацию с пожаром в Чернобыльской зоне отчуждения. На территории Беларуси огня нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минлесхоз: лесной пожар со стороны Чернобыльской АЭС на территорию Беларуси не перешел .

Специалисты произвели замеры радиационного фона – изменений не зафиксировали. Ведомство внимательно следит за обстановкой, в том числе благодаря камерам видеонаблюдения в лесах. Известно, что площадь возгорания превышает 1100 гектаров.

Александр Угрин, начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства:

С целью обеспечения пожарной безопасности на территории лесного фонда, государственными лесохозяйственными учреждениями осуществляется целый комплекс лесоохранных мероприятий, которые включают в себя и дежурство лесопожарных формирований, наблюдение за состоянием лесного фонда, а также противопожарное обустройство лесного фонда. В первую очередь, это создание и уходы за минерализованными полосами, противопожарными разрывами.

Ранее в Министерстве лесного хозяйства также предупредили об угрозе трансграничного пожара на юге Беларуси. Однако на данный момент угроза снята.