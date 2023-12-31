Председатель КГБ: Президенту подробно доложено о ситуации на внешнем контуре и внутри нашей страны

Новости Беларуси. Считаные часы остаются до наступления Нового года. Всеми любимый праздник Беларусь встретит под мирным небом над головой и в полной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко заслушал доклады руководителей силовых структур. Так, председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель доложил главе государства об оперативной обстановке, которая складывается вокруг Беларуси, а также о ситуации внутри страны. В первую очередь, сотрудники ведомства занимаются вопросами обеспечения безопасности граждан в зоне своей ответственности. Ведомство работает в усиленном режиме совместно с коллегами из других силовых структур.

Обстановка на внешнем контуре не дает расслабиться ни на минуту даже, казалось бы, в преддверии новогодних праздников. Ситуация в нашей стране под контролем. Глава государства, силовики держат руку на пульсе. Мы знаем, что обстановку, вопросы безопасности белорусов и гостей нашей страны обсудили у главы государства. Какие задачи поставлены Президентом?