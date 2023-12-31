Председатель КГБ: Президенту подробно доложено о ситуации на внешнем контуре и внутри нашей страны

Новости Беларуси. Считаные часы остаются до наступления Нового года. Всеми любимый праздник Беларусь встретит под мирным небом над головой и в полной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко заслушал доклады руководителей силовых структур.
Так, председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель доложил главе государства об оперативной обстановке, которая складывается вокруг Беларуси, а также о ситуации внутри страны. В первую очередь, сотрудники ведомства занимаются вопросами обеспечения безопасности граждан в зоне своей ответственности. Ведомство работает в усиленном режиме совместно с коллегами из других силовых структур.
Обстановка на внешнем контуре не дает расслабиться ни на минуту даже, казалось бы, в преддверии новогодних праздников. Ситуация в нашей стране под контролем. Глава государства, силовики держат руку на пульсе. Мы знаем, что обстановку, вопросы безопасности белорусов и гостей нашей страны обсудили у главы государства. Какие задачи поставлены Президентом?
Иван Тертель, председатель Комитета государственной безопасности Беларуси:
У главы государства состоялось слушание КГБ по вопросам текущей деятельности. В основу положена складывающаяся обстановка накануне праздников новогодних и рождественских. Главе государства подробно доложено о ситуации, складывающейся на внешнем контуре, внутри нашей страны, замысле действий органов государственной безопасности на праздничные дни. Мы констатируем в целом, что обстановка остается контролируемой. Мы работаем в усиленном режиме совместно с нашими коллегами из МВД, Госпогранкомитета, Министерства обороны.
Хотел бы акцентировать внимание на одном моменте – обратить внимание родителей несовершеннолетних подростков от 14 до 18 лет, которые, как правило, в такие моменты находятся в зоне повышенного риска.
Главой государства поставлена задача усиленного контроля за оперативной обстановкой, недопущения чрезвычайных происшествий, плановой совместной работы с Министерством обороны, Госпогранкомитетом, что касается охраны государственной границы, поддержания высокой бдительности в вопросах охраны общественного порядка, защиты интересов граждан в эти дни. Комитет госбезопасности полностью готов к выполнению этой задачи как в регионах нашей страны (от района до области), так и в столице нашего государства.