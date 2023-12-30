Азарёнок о змагарах: Батька и правительство сломали ваши планы. И завтра столы новогодние будут ломиться

Новый год – время подведения итогов. Для Беларуси 2023-й поистине стал Годом мира и созидания. Президент и силовой блок, общество и власть сделали все, чтобы не допустить кровопролития на белорусской земле. Каким был 2023-й и что нас ждет в Год качества, рассуждает Григорий Азаренок в авторской рубрике «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы продолжить эту тему, я бы хотел обратиться ко всем пропагандистам, которые нас смотрят, любят выискивать эти...

Григорий Азаренок, СТВ:

Но ведь сосете вы. Сосете смачно. С проглотом. Фильм «Глубокая глотка» по сравнению с вами – детский мультик. Или, может, вспомним ваши достижения за 2023 год? Что там з пашпартам новай Беларуси с Шагалом, но без срущего мужика? А офис на этом распилил баблище. Сосете. А что там с вторжением в Беларусь? Кишка тонка? Бойцы Кубракова, Карпенкова, Балабы, Тертеля и Хренина вас разорвут на мелкие ватные тряпочки, как пух, вы жалки. И вы это знаете. Сосете. А что там с ВНЖ и пребыванием в Литве? Вас выпиливают, как суковатое мокрое дерево. Сосете. А что там з вашим гістарычным гонарам? Где ваше лицвинство? Сосете. А что там с ордером на арест Лукашенко. Правильно. Сосете. Ну так получайте удовольствие. Семя лжи, предательства, злобы, ублюдства – оно холодное, вязкое, мерзкое, и оно у вас на лице. Засыхает. Вместе с вашими глазами. И никто из вас не увидит больше радости. И проклянете вы день, когда поверили во весь этот бред. Но нет надежды, и чуда не будет.

Григорий Азаренок:

Дорогие наши змагары, точнее, дешевые вы наши. Что же хочется сказать вам перед наступающим Новым годом. Всего вам самого наихудшего. Вы все просрали! Вы все просрали в 20-м году, просрали все в 21-м году, в 22-м году вы тоже все просрали. Вы хотели задушить нашу страну экономическими санкциями – и все просрали. Вы ждали каких-то народных ультиматумов, ждали план перемоги, дней Х, помните вот это все – вы все просрали. Вы считали, что международные санкции задушат нашу экономику – вы все просрали. Вы надеялись на военную интервенцию – вы все просрали... Ложь не есть правда. А истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок. Это «Тайные пружины политики». Здравствуйте.