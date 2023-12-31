Программа мероприятий в новогоднюю ночь и 1 января в Минске: где пройдут дискотеки и концерты?

Новости Беларуси. В новогоднюю ночь массовые гуляния пройдут по всей стране. Только в Минске определены более 30-ти праздничных площадок. Концерты, многолюдные ярмарки и зрелищные шоу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К организации мероприятий подошли с размахом. Центром притяжения станет проспект Победителей.

Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:

В новогоднюю ночь с 00:30 до 04:00 пройдет танцевально-развлекательная программа с названием «Новогодняя кассета», где мы можем услышать как новогодние песни 1990-х, 2000-х, так и современные композиции, посвященные Новому году. И уже днем 1 января с 19:00 до 22:00 планируется молодежная дискотека «Новый год. Пароль – 2024», где можно увидеть молодежные кавер-группы, исполнение тоже интересных композиций. Все не буду раскрывать, приходите – будет очень-очень интересно!