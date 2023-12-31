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«У нас будет великолепное шоу!» Эксклюзивный театрализованный концерт «Новогодний дворик на СТВ» ждёт зрителей

31 декабря 2023 10:34
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Новости Беларуси. Ну а тем, кто встречает Новый год, не покидая собственной квартиры, залог хорошего настроения – наш телеканал. Праздничный вечерний эфир украсит необычно яркое шоу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«У нас будет великолепное шоу!» Эксклюзивный театрализованный концерт «Новогодний дворик на СТВ» ждёт зрителей-1

В 23:00 переместимся в «Новогодний дворик на СТВ». Наш подарок зрителям – эксклюзивный театрализованный концерт. Только позитивные эмоции, самые узнаваемые артисты и шоу, которое нельзя пропустить.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
В новогоднюю ночь зрителей ждет, как всегда, праздник. Мы готовим им очень хороший новогодний подарок. У нас будет великолепное шоу.

«У нас будет великолепное шоу!» Эксклюзивный театрализованный концерт «Новогодний дворик на СТВ» ждёт зрителей-4

Юлия Крыницкая, генеральный продюсер ЗАО «Столичное телевидение»:
В этом году мы решили сделать масштабный Новый год. Антрепризы актерские перемежевываются с музыкальными номерами известных белорусских исполнителей. Я думаю, что нашим телезрителям должно понравиться.

В приятной предпраздничной суматохе включайте СТВ. Встретим Новый год вместе! Будет интересно!

# Новый год # общество # Александр Осенко # Юлия Крыницкая

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