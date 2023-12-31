«У нас будет великолепное шоу!» Эксклюзивный театрализованный концерт «Новогодний дворик на СТВ» ждёт зрителей

Новости Беларуси. Ну а тем, кто встречает Новый год, не покидая собственной квартиры, залог хорошего настроения – наш телеканал. Праздничный вечерний эфир украсит необычно яркое шоу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 23:00 переместимся в «Новогодний дворик на СТВ». Наш подарок зрителям – эксклюзивный театрализованный концерт. Только позитивные эмоции, самые узнаваемые артисты и шоу, которое нельзя пропустить.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

В новогоднюю ночь зрителей ждет, как всегда, праздник. Мы готовим им очень хороший новогодний подарок. У нас будет великолепное шоу.