В лагере на границе необычное мероприятие. Волонтёры БРСМ устроят конкурс рисунков для детей беженцев

Новости Беларуси. 3,5 недели без перемен. Очередное утро беженцы встречают на границе у пункта пропуска «Брузги», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В кризисном центре остаются сотни людей в надежде обрести счастливое будущее в Евросоюзе. Среди них дети и беременные женщины. Но с наступлением календарной зимы стало еще больше обращений с переохлаждением и симптомами простуды. Помощь людям оказывают в стационарном медпункте. Ежедневно в логистическом центре работают десятки волонтеров, сотрудники МЧС, пограничники, военные. На белорусско-польской границе продолжают работать корреспонденты СТВ. На связь с нами выходит Сергей Шуманский.

Сергей Шуманский, корреспондент:

Сегодня уже 25-е утро для беженцев на белорусско-польской границе. 25-е утро в ожидании гуманитарного коридора в Европу. Этот день наверняка будет теплее вчерашнего. Сегодня на улице +4 градуса. Все то, что вчера намело в виде снега, замерзло гололедом – сегодня потекло, растаяло. Что тоже не добавляет комфорта как для беженцев, так и для волонтеров. Напомню, сегодня будут довезены около 300-400 пар теплой обуви, что полностью закроет потребность беженцев, в частности мужского населения, в теплой обуви. Сейчас уже традиционно для этого времени – 10:30, 11 часов – волонтеры Красного Креста подвозят и разгружают утренние продуктовые наборы. Военные уже подвезли горячий чай. Скоро будет выстраиваться уже очередь для получения еды. Также уже традиционно выстраиваются очереди в автолавку, первая группа людей готовится пойти в полевую баню. Напомню, она будет работать до конца недели каждый день. Любой желающий сможет закрыть эти потребности по посещению бани.