В лагере на границе необычное мероприятие. Волонтёры БРСМ устроят конкурс рисунков для детей беженцев
Новости Беларуси. 3,5 недели без перемен. Очередное утро беженцы встречают на границе у пункта пропуска «Брузги», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В кризисном центре остаются сотни людей в надежде обрести счастливое будущее в Евросоюзе. Среди них дети и беременные женщины.
Но с наступлением календарной зимы стало еще больше обращений с переохлаждением и симптомами простуды. Помощь людям оказывают в стационарном медпункте. Ежедневно в логистическом центре работают десятки волонтеров, сотрудники МЧС, пограничники, военные.
На белорусско-польской границе продолжают работать корреспонденты СТВ. На связь с нами выходит Сергей Шуманский.
Сергей Шуманский, корреспондент:
Сегодня уже 25-е утро для беженцев на белорусско-польской границе. 25-е утро в ожидании гуманитарного коридора в Европу. Этот день наверняка будет теплее вчерашнего. Сегодня на улице +4 градуса. Все то, что вчера намело в виде снега, замерзло гололедом – сегодня потекло, растаяло. Что тоже не добавляет комфорта как для беженцев, так и для волонтеров.
Напомню, сегодня будут довезены около 300-400 пар теплой обуви, что полностью закроет потребность беженцев, в частности мужского населения, в теплой обуви. Сейчас уже традиционно для этого времени – 10:30, 11 часов – волонтеры Красного Креста подвозят и разгружают утренние продуктовые наборы. Военные уже подвезли горячий чай. Скоро будет выстраиваться уже очередь для получения еды.
Также уже традиционно выстраиваются очереди в автолавку, первая группа людей готовится пойти в полевую баню. Напомню, она будет работать до конца недели каждый день. Любой желающий сможет закрыть эти потребности по посещению бани.
Сегодня в логистическом центре состоится такое необычное мероприятие. Волонтеры гродненского БРСМ решили организовать такую своеобразную студию рисования для самых маленьких беженцев. Это неудивительно, с самого первого дня можно было заметить, что дети развешивали свои рисунки на стеллажах логистического центра. Они через рисунки выражали какие-то свои эмоции и переживания, ожидания. Там были как позитивные, так и совсем грустные, цепляющие картинки. Исходя из этого, было решено устроить такой своеобразный конкурс, потому что там действительно, конечно, будут победители. Лучшие работы обещают даже выставить в Минске в каком-то из торговых центров. Это будет, наверное, одно из интересных событий сегодня.
Медицинский пункт стационарный продолжает круглосуточно работать, мы сейчас уточнили информацию – за ночь каких-то чрезвычайных ситуаций не было. По-прежнему основные обращения – это простудные заболевания, повышение температуры. Опять же, они скорее всего связаны с этими необычными для беженцев погодными условиями.
С начала миграционного кризиса домой вернулись около 2000 человек. Эвакуационный борт из Ирака вылетел в Минск – подробности здесь.