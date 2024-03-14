Председатель БСЖ Ольга Шпилевская рассказала, почему для белорусок важен конкурс «Женщина года»

В Минске прошла торжественная церемония награждения участниц городского этапа республиканского конкурса «Женщина года – 2023» Белорусского союза женщин. Конкуренция серьезная, в числе номинанток были представительницы образования, здравоохранения, социальной сферы и многодетные мамы. Помимо профессиональных обязанностей, все они активно участвуют в общественной жизни города. В программе «Новое утро» на РТР-Беларусь познакомились с одной из организаторов творческого состязания.
В студии Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин, а также победительница конкурса в номинации «Активная гражданская позиция» Светлана Маршина, заместитель начальника Университета гражданской защиты МЧС Беларуси по учебной работе, полковник внутренней службы, заместитель председателя объединенной организации МЧС Белорусского союза женщин.
Александр Меженный, ведущий:
Для чего проводятся подобные конкурсы?
Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:
Женщине внимания никогда не может быть много. Для женщины внимание – это очень важно. Это то, что нас стимулирует. А если женщина правильно простимулирована, то, мне кажется, будут довольны мужчины. Здесь все взаимосвязано.
Эти конкурсы проходят в Минске и в каждой области. Выбирают лучших, и будем чествовать номинантов уже республиканского конкурса, когда приедут самые лучшие женщины. В этом году в каждой области было очень большое количество участниц. Конкуренция была. В Минск на итоговое мероприятие приедут по 10 человек из каждой области. Мы соберем порядка 100 человек, у них будет экскурсия в Свято-Елисаветинском монастыре. Для нас посещения места, связанного с духовностью, обязательно. И потом в большом красивом месте с красной дорожкой пройдет сама церемония чествования.
По каким критериям выбирают «Женщину года»? Подробности в видеоматериале.