Председатель БСЖ Ольга Шпилевская рассказала, почему для белорусок важен конкурс «Женщина года»

В Минске прошла торжественная церемония награждения участниц городского этапа республиканского конкурса «Женщина года – 2023» Белорусского союза женщин. Конкуренция серьезная, в числе номинанток были представительницы образования, здравоохранения, социальной сферы и многодетные мамы. Помимо профессиональных обязанностей, все они активно участвуют в общественной жизни города. В программе «Новое утро» на РТР-Беларусь познакомились с одной из организаторов творческого состязания.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

Женщине внимания никогда не может быть много. Для женщины внимание – это очень важно. Это то, что нас стимулирует. А если женщина правильно простимулирована, то, мне кажется, будут довольны мужчины. Здесь все взаимосвязано.

Эти конкурсы проходят в Минске и в каждой области. Выбирают лучших, и будем чествовать номинантов уже республиканского конкурса, когда приедут самые лучшие женщины. В этом году в каждой области было очень большое количество участниц. Конкуренция была. В Минск на итоговое мероприятие приедут по 10 человек из каждой области. Мы соберем порядка 100 человек, у них будет экскурсия в Свято-Елисаветинском монастыре. Для нас посещения места, связанного с духовностью, обязательно. И потом в большом красивом месте с красной дорожкой пройдет сама церемония чествования.