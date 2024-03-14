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В экспозиции более 60 сортов тюльпанов. В Ботаническом саду можно насладиться красотой весенних цветов

14 марта 2024 11:12
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Дорогу весне! Яркий цветочный оазис расположился в стенах Центрального ботанического сада. Рафиолепис, галантус белоснежный, нарциссы, ландыши, ароматная черемуха и сирень, от этой красоты невозможно оторвать глаз.

В экспозиции более 60 сортов тюльпанов. В Ботаническом саду можно насладиться красотой весенних цветов-1

Ольга Дуброва, научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси, куратор выставки «Дыхание весны»:
Традиционно Ботанический сад проводит выставку под названием «Дыхание весны», чтобы порадовать гостей и жителей нашего города и Беларуси. На выставке представлены тюльпаны, гиацинты, мелколуковичные растения – крокусы, сциллы, даже маргаритки и многие другие.

В экспозиции более 60 сортов тюльпанов. В Ботаническом саду можно насладиться красотой весенних цветов-4

В экспозиции более 60 сортов тюльпанов. Самые необычные – попугайные. Роскошный цветок отличается необычной формой бутона и оттенком соцветия. Растение обрамлено зелено-красными лепестками с сизыми налетом.

Ольга Дуброва:
И если в мировом ассортименте представлено 15 классов, у нас представлено 11 классов. Лилиецветные, которые с тонкими лепестками, иногда даже по краю бахромчатые и очень изящно выглядят. И смотрятся необыкновенно и торжественно. Ну и многие другие классы – это надо прийти и посмотреть.

Подробности в видео.

# Выставки в Минске # общество # Вероника Макаревич # Ольга Дуброва

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