В экспозиции более 60 сортов тюльпанов. В Ботаническом саду можно насладиться красотой весенних цветов

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Дорогу весне! Яркий цветочный оазис расположился в стенах Центрального ботанического сада. Рафиолепис, галантус белоснежный, нарциссы, ландыши, ароматная черемуха и сирень, от этой красоты невозможно оторвать глаз.