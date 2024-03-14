Как менялась свадебная мода? Показываем популярные фасоны ХХ века

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

А-силуэт, трапеция и расклешенные рукава. В эти дни в Музее истории города Минска проходит выставка свадебных платьев. Среди них как шедевры 1950-х, так и изысканные наряды 2000-х.

Евгения Стальмахова, научный сотрудник музея истории города Минска: Мы не так давно получили здание по улице Раковской, 17, а как известно, это бывший свадебный еврейский дом конца XIX – начала XX века. Эта свадебная проблематика, конечно, нас волновала давно. И мы были очень рады, когда в Брестском областном краеведческом музее была собрана такая удивительная коллекция свадебных нарядов, атрибутики, аксессуаров. И когда они с этой коллекцией приехали к нам в гости, мы были безумно счастливы ее показать на нашей площадке.

На экспозиции также представлены свадебная корона и костюм свахи. Раньше его украшали ромбовидными нашивками – они указывали на то, что женщина за всем следит и все видит.

Среди экспонатов есть и необычный сундук с приданым – символ богатства и достатка. Но все же главная изюминка – это самотканые рушники, которыми во время бракосочетания связывали руки молодоженам.